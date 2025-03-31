Упражнения на бицепс: 7 вариантов для дома и зала

3. На начальном этапе эффективным методом будет программа «full body» — тренировка, которая за одно занятие позволяет прокачать мышцы всего тела. Это объяснимо с научной точки зрения. Если говорить про уровень метаболизма и всплеск гормонов, то нагрузка только на бицепс не даст результата. Двуглавую мы надорвем, а все тело останется не проработанным. А если будет мощная тренировочная база, где и жимы ногами, и приседания, и обычные жимы, и подтягивания, тогда организм будет лучше откликаться на дополнительную проработку. И как раз в таком случае можно сделать акцент на бицепс и добавить больше упражнений именно на двуглавую мышцу.