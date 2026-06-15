Эти ошибки во время тренировки в жару могут для вас плохо закончиться

Высокая температура заставляет сердце и сосуды работать активнее: телу нужно не только выполнять упражнения, но и постоянно охлаждаться. Поэтому летом даже знакомая нагрузка может ощущаться тяжелее, чем весной или осенью. Чаще всего плохое самочувствие во время тренировки связано не с самим спортом, а с ошибками, которые многие допускают.