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Эти ошибки во время тренировки в жару могут для вас плохо закончиться

Летом организм тратит силы не только на тренировку, но и на охлаждение. Поэтому привычная нагрузка может оказаться намного тяжелее и опаснее, чем в прохладную погоду.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Высокая температура заставляет сердце и сосуды работать активнее: телу нужно не только выполнять упражнения, но и постоянно охлаждаться. Поэтому летом даже знакомая нагрузка может ощущаться тяжелее, чем весной или осенью. Чаще всего плохое самочувствие во время тренировки связано не с самим спортом, а с ошибками, которые многие допускают.

Почему летом привычная тренировка становится тяжелее

В жару организм тратит силы не только на движение, но и на охлаждение тела.
В жару организм тратит силы не только на движение, но и на охлаждение тела.Источник: Freepik

Во время жары организму приходится решать сразу две задачи: обеспечивать мышцы энергией и одновременно охлаждать тело. Для этого сердце начинает работать активнее, усиливается потоотделение, а часть крови направляется к коже, чтобы отдавать лишнее тепло. В результате привычный темп бега, велопрогулки или тренировки на турниках может ощущаться заметно тяжелее.

Дополнительную роль играет потеря жидкости. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты, которые участвуют в работе мышц и нервной системы. Поэтому в жаркую погоду усталость наступает быстрее, а риск головокружения, слабости и снижения выносливости становится выше даже у людей с хорошей физической подготовкой.

Какие ошибки чаще всего приводят к перегреву

Большинство случаев перегрева связаны не с самой жарой, а с ошибками во время тренировки.
Большинство случаев перегрева связаны не с самой жарой, а с ошибками во время тренировки.Источник: Freepik

Одна из самых распространенных ошибок — тренировки в часы максимальной жары. С 11 до 16 часов солнце наиболее активно, а температура воздуха достигает пика. В таких условиях даже привычная нагрузка может стать серьезным испытанием для организма.

Не менее опасны слишком высокий темп, попытки ставить личные рекорды в жаркий день и игнорирование чувства усталости. Риск перегрева также повышают плотная темная одежда, отсутствие головного убора и недостаток воды. Некоторые спортсмены стараются меньше пить во время занятий или специально ограничивают жидкость для снижения веса, но летом такая тактика может быстро привести к обезвоживанию.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

Головокружение и внезапная слабость — одни из первых признаков перегрева во время тренировки.
Головокружение и внезапная слабость — одни из первых признаков перегрева во время тренировки.Источник: Freepik

Перегрев редко возникает внезапно. Обычно организм заранее подает сигналы, которые важно не пропустить. К тревожным симптомам относятся головокружение, слабость, головная боль, тошнота, ощущение ватных ног, потеря концентрации и проблемы с координацией движений.

Иногда к этим признакам добавляются озноб, несмотря на жаркую погоду, необычно сильная одышка или ощущение, что привычная нагрузка дается с огромным трудом. Если подобные симптомы появились во время тренировки, лучше сразу остановиться, уйти в тень или прохладное помещение и восполнить потерю жидкости. Попытка «дотерпеть до конца занятия» может закончиться тепловым истощением или тепловым ударом.

Что поможет легче переносить нагрузку

Утренние и вечерние тренировки обычно переносятся намного легче, чем занятия под палящим солнцем.
Утренние и вечерние тренировки обычно переносятся намного легче, чем занятия под палящим солнцем.Источник: Freepik

Самое простое правило — переносить тренировки на раннее утро или вечер, когда воздух становится прохладнее и солнце уже не такое агрессивное. В жаркие дни также стоит немного снизить привычный темп, сократить продолжительность занятия или увеличить время отдыха между подходами.

Во время тренировки важно регулярно пить воду небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды. Дополнительно помогут легкая светлая одежда из дышащих материалов, головной убор и солнцезащитный крем. Если занятия на улице только начинаются после прохладного сезона, нагрузку лучше увеличивать постепенно, чтобы организм успел адаптироваться к высокой температуре.

Когда тренировку лучше отменить

Иногда пропущенная тренировка помогает сохранить здоровье и быстрее вернуться к занятиям.
Иногда пропущенная тренировка помогает сохранить здоровье и быстрее вернуться к занятиям.Источник: Freepik

Иногда самым разумным решением становится не тренировка, а ее перенос. Если на улице стоит экстремальная жара, высокая влажность, а воздух кажется тяжелым даже во время обычной прогулки, нагрузку лучше сократить или заменить занятием в помещении.

От тренировки стоит отказаться и в том случае, если самочувствие ухудшилось еще до ее начала: появилась слабость, головная боль, признаки простуды или последствия недосыпа. В такие дни организм и без того испытывает дополнительный стресс, а жара только усиливает нагрузку. Намного безопаснее провести тренировку в кондиционируемом зале, сходить в бассейн или устроить полноценный день восстановления.