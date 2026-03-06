Темп бега: как понять свои минуты на километр

Темп бега — это время, за которое преодолевают один километр. Его обычно записывают в минутах на км. Показатель помогает оценивать нагрузку, сравнивать тренировки и отслеживать прогресс. Ниже разберем, как рассчитать темп бега и чем он отличается от скорости.