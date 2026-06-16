Секреты долголетия японцев: 5 простых привычек на каждый день

В основе даншари лежат три принципа: отказаться от ненужных покупок, избавиться от того, что больше не используется, и не привязываться к вещам эмоционально. Автором этой концепции стала японская писательница Хидэко Ямасита, которая предложила смотреть на дом как на пространство для жизни, а не склад для хранения.