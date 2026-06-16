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Секреты долголетия японцев: 5 простых привычек на каждый день

Япония давно считается одной из главных стран долгожителей. Специалисты считают, что дело не только в медицине, но и в повседневных привычках, которые местные жители соблюдают десятилетиями.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Жители Японии связывают свое здоровье и долголетие с ежедневными ритуалами, которые сопровождают человека годами. Многие из них выглядят удивительно простыми, но именно из таких мелочей и складывается образ жизни, который помогает оставаться активным даже в преклонном возрасте.

Есть до легкого насыщения

Медленный прием пищи помогает вовремя почувствовать насыщение.
Медленный прием пищи помогает вовремя почувствовать насыщение.Источник: Freepik

Одна из самых известных японских привычек называется «хара хати бу». Ее смысл прост: заканчивать прием пищи до того, как появится ощущение полной сытости. Считается, что желудок должен быть заполнен примерно на 80%.

Такого принципа придерживаются жители острова Окинава, который давно известен большим количеством долгожителей. Специалисты объясняют пользу привычки тем, что мозгу требуется около 15−20 минут, чтобы получить сигнал о насыщении. Если есть слишком быстро, легко съесть больше, чем действительно нужно организму.

Поэтому японцы обычно не спешат за столом, тщательно пережевывают пищу и стараются не отвлекаться на телевизор или телефон. Такой подход помогает лучше контролировать аппетит и реже сталкиваться с перееданием.

Гулять в лесу

Во время лесных прогулок советуют отключать телефон и сосредотачиваться на природе. 
Во время лесных прогулок советуют отключать телефон и сосредотачиваться на природе. Источник: Lummy/Pablo Stanley

В Японии существует практика синрин-йоку, которую часто переводят как «лесные ванны». Несмотря на название, купаться для этого не нужно. Речь идет о спокойной прогулке среди деревьев без спешки и лишних раздражителей.

Популярность синрин-йоку выросла в 1980-х годах, когда в стране начали серьезно говорить о последствиях хронического стресса и переутомления. Со временем прогулки на природе стали частью государственных программ, направленных на поддержание здоровья населения.

Во время такой прогулки советуют сосредоточиться на окружающей среде: прислушиваться к звукам леса, вдыхать запахи хвои и трав, рассматривать детали вокруг. Считается, что это помогает снизить уровень тревожности, улучшить сон и быстро восстановиться после напряженного дня.

Выбирать натуральные продукты

Рыба, рис и овощи остаются основой традиционного японского питания.
Рыба, рис и овощи остаются основой традиционного японского питания.Источник: Freepik

Традиционный японский рацион остается довольно простым даже сегодня. Его основу составляют рис, рыба, овощи, водоросли и ферментированные продукты. Многие блюда готовятся из небольшого количества ингредиентов, чтобы сохранить их естественный вкус.

Особое место в меню занимает рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые важны для работы сердца и сосудов. Не случайно морепродукты остаются одной из самых узнаваемых особенностей японской кухни.

При этом жители Японии исторически меньше увлекаются продуктами глубокой переработки. Вместо консервов и полуфабрикатов здесь традиционно популярны ферментация, сушка и другие способы естественного хранения продуктов. Такой рацион получается разнообразным и достаточно сбалансированным.

Избавляться от лишних вещей

Даншари помогает освободить пространство от вещей, которые давно не используются.
Даншари помогает освободить пространство от вещей, которые давно не используются.Источник: Freepik

В последние годы во всем мире стало популярным расхламление, но в Японии такой подход существует уже давно. Одной из самых известных концепций считается даншари — философия осознанного отношения к вещам и пространству вокруг себя.

В основе даншари лежат три принципа: отказаться от ненужных покупок, избавиться от того, что больше не используется, и не привязываться к вещам эмоционально. Автором этой концепции стала японская писательница Хидэко Ямасита, которая предложила смотреть на дом как на пространство для жизни, а не склад для хранения.

Сторонники даншари считают, что порядок помогает чувствовать себя спокойнее и тратить меньше сил на бытовые мелочи. Когда вокруг мало лишних предметов, становится проще поддерживать чистоту и сосредотачиваться на действительно важных делах.

Начинать день с гимнастики

Несколько минут зарядки по утрам стали привычной частью жизни японцев.
Несколько минут зарядки по утрам стали привычной частью жизни японцев.Источник: Freepik

Утренняя зарядка остается частью японской культуры уже почти сто лет. Самая известная традиция называется радио тайсо — это короткий комплекс упражнений, который ежедневно транслируют по радио и телевидению.

Гимнастика занимает всего несколько минут и подходит людям разного возраста. В Японии ее делают школьники перед занятиями, сотрудники компаний перед началом рабочего дня и пенсионеры во дворах и парках. За десятилетия радио тайсо превратилась в привычный элемент повседневной жизни.

Японцы в целом делают ставку на умеренную физическую активность. Пешие прогулки, велосипед, легкие пробежки и короткая зарядка остаются гораздо популярнее изнурительных тренировок. Такой подход помогает поддерживать форму без перегрузок и сохранять регулярность занятий на протяжении многих лет.