Стоим и худеем: 4 упражнения в статике для плоского живота

Для выполнения классической планки нужно принять упор лежа на прямых руках или предплечьях, выстроив тело в одну линию от головы до пяток. Важно не прогибаться в пояснице и не поднимать таз слишком высоко. Основную нагрузку должны ощущать мышцы живота, а не поясница. Начинать можно с 15−20 секунд, постепенно увеличивая время удержания позы. Даже короткие подходы помогают укреплять мышечный корсет и улучшать контроль над положением тела.