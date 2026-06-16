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Стоим и худеем: 4 упражнения в статике для плоского живота

Живот часто остается проблемной зоной даже у тех, кто следит за питанием и занимается спортом. В таком случае стоит обратить внимание на статические упражнения, которые занимают всего пару минут в день.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

«Спасательный круг» на талии появляется не только из-за лишнего веса. Сидячая работа, слабые мышцы корпуса и привычка сутулиться тоже могут делать живот более заметным. Поэтому специалисты советуют уделять внимание не только кардионагрузкам, но и упражнениям для кора. Статические позы помогают укрепить глубокие мышцы, которые поддерживают позвоночник, участвуют в формировании осанки и влияют на то, как выглядит область живота.

Планка включает глубокие мышцы живота

Планка помогает одновременно нагрузить мышцы живота, спины и плечевого пояса.
Планка помогает одновременно нагрузить мышцы живота, спины и плечевого пояса.Источник: Freepik

Планка уже много лет остается одним из самых популярных упражнений для мышц кора. Несмотря на внешнюю простоту, во время удержания положения одновременно работают мышцы живота, спины, плечевого пояса и ягодиц.

Для выполнения классической планки нужно принять упор лежа на прямых руках или предплечьях, выстроив тело в одну линию от головы до пяток. Важно не прогибаться в пояснице и не поднимать таз слишком высоко. Основную нагрузку должны ощущать мышцы живота, а не поясница. Начинать можно с 15−20 секунд, постепенно увеличивая время удержания позы. Даже короткие подходы помогают укреплять мышечный корсет и улучшать контроль над положением тела.

Поза сфинкса помогает подтянуть живот

Поза сфинкса сочетает мягкую работу мышц корпуса и расслабление спины.
Поза сфинкса сочетает мягкую работу мышц корпуса и расслабление спины.Источник: Freepik

На первый взгляд поза сфинкса кажется упражнением для расслабления, но она также помогает мягко включать мышцы корпуса в работу. Кроме того, эта асана способствует раскрытию грудной клетки и помогает снять напряжение после долгого сидения.

Для выполнения нужно лечь на живот, поставить предплечья на пол и расположить локти примерно под плечами. Шею важно держать расслабленной, не запрокидывая голову назад и не вытягивая подбородок вперед. В этом положении обычно остаются от 30 секунд до минуты, сохраняя спокойное дыхание.

Вытяжение вверх улучшает осанку

Вытяжение позвоночника помогает улучшить осанку и сделать силуэт более стройным.
Вытяжение позвоночника помогает улучшить осанку и сделать силуэт более стройным.Источник: Freepik

Поза пальмы считается одной из самых простых вариаций тадасаны. Она не требует специальной подготовки, но помогает почувствовать работу мышц корпуса и вытянуть позвоночник. Для выполнения нужно встать прямо, соединить стопы или поставить их рядом, поднять руки над головой и потянуться вверх макушкой. Во время упражнения важно сохранять ровное дыхание и не зажимать плечи.

Боковая планка укрепляет талию

Боковая планка помогает укрепить косые мышцы живота и мышцы корпуса.
Боковая планка помогает укрепить косые мышцы живота и мышцы корпуса.Источник: Freepik

Если классическая планка в первую очередь нагружает мышцы живота и спины, то боковая позволяет дополнительно проработать косые мышцы корпуса. Именно они помогают поддерживать талию и участвуют в стабилизации тела во время движений.

Новичкам подойдет облегченный вариант упражнения. Для этого нужно лечь на бок, опереться на предплечье и согнуть нижнюю ногу в колене. Затем поднять таз от пола и удерживать корпус в прямой линии от плеч до колена. Начинать можно с нескольких дыхательных циклов или 15−20 секунд на каждую сторону.