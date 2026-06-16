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Красивые ноги к сезону шорт: 5 упражнений, которые можно делать дома

Лето уже близко, а значит, пора примерять шорты и открытые платья. А чтобы подтянуть мышцы и сделать ноги более стройными, вовсе не нужен тренажерный зал. Достаточно 15−20 минут в день.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Стройность ног зависит не только от веса, но и от тонуса мышц, а также того, как распределяется нагрузка в течение дня. Простые упражнения помогают включить нужные мышцы, улучшить циркуляцию крови и сделать ноги стройнее. В этой статье — пять проверенных способов, которые помогут вам привести ноги в порядок к летнему сезону.

Медленные приседания

Приседания — база для красивых бедер и ягодиц, главное — правильная техника.
Приседания — база для красивых бедер и ягодиц, главное — правильная техника.Источник: Freepik

Приседания — одно из самых эффективных упражнений для всей нижней части тела. Они включают переднюю и заднюю поверхность бедра, а также ягодичные мышцы — именно они формируют красивый силуэт ног. Когда эти мышцы в тонусе, ноги выглядят более подтянутыми, а линия бедер становится аккуратной.

Поставьте ноги чуть шире плеч, носки слегка разверните в стороны. Опускайтесь медленно, на 3−4 счета, как будто садитесь на невидимый стул. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а колени не уходили внутрь и не выходили за линию носков. В нижней точке задержитесь на 1−2 секунды и спокойно поднимитесь.

Выполняйте 10−15 повторений в 2−3 подходах, 3−4 раза в неделю. Такой темп дает щадящую нагрузку, и благодаря этому мышцы быстрее приходят в тонус. Когда упражнение станет слишком легким, можно взять в руки небольшие гантели или бутылки с водой для утяжеления.

Выпады назад

Выпады назад мягче воздействуют на колени, но так же эффективно подтягивают ноги и ягодицы.
Выпады назад мягче воздействуют на колени, но так же эффективно подтягивают ноги и ягодицы. Источник: Freepik

Выпады назад помогают подтянуть зону, которая сильнее всего влияет на силуэт — ягодицы и заднюю поверхность бедра. За счет этого линия ног становится более вытянутой, а переход от бедра к ягодице выглядит аккуратнее. В отличие от выпадов вперед, здесь меньше давления на колени, поэтому упражнение не доставляет дискомфорта даже тем, у кого есть небольшие проблемы с суставами.

Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Сделайте шаг назад одной ногой, слегка наклоните корпус вперед. Опуститесь до угла около 90 градусов в передней ноге — заднее колено не должно касаться пола. Вернитесь в исходное положение и смените ногу.

Делайте 8−12 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Выпады лучше выполнять медленно, без рывков, чтобы нагрузка шла именно в мышцы, а не на суставы. Для усложнения можно выполнять болгарские выпады, поставив заднюю ногу на стул или диван — это создает дополнительную нагрузку на рабочую ногу.

Подъемы на носки для красивых икр

Подъемы на носки формируют рельеф икроножных мышц и делают нижнюю часть ноги более выразительной.
Подъемы на носки формируют рельеф икроножных мышц и делают нижнюю часть ноги более выразительной.Источник: Freepik

Подъемы на носки прорабатывают икроножные мышцы, которые отвечают за форму нижней части ног. Когда они слабые, голень выглядит рыхлой. Это простое упражнение можно выполнять где угодно — даже во время разговора по телефону или приготовления ужина.

Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Поднимитесь на носки максимально высоко, задержитесь в верхней точке на 1−2 секунды, затем медленно опуститесь обратно. Корпус держите ровно, не заваливаясь вперед.

Выполняйте 15−20 повторений в 2−3 подходах. Если становится легко, можно выполнять на одной ноге или встать на ступеньку, чтобы увеличить амплитуду движения и лучше растягивать мышцы. Для усиления эффекта возьмите в руки гантели — так нагрузка на икры станет еще интенсивнее.

Махи ногами в сторону для внешней части бедра

Махи ногами в сторону прорабатывают среднюю ягодичную мышцу и внешнюю часть бедра.
Махи ногами в сторону прорабатывают среднюю ягодичную мышцу и внешнюю часть бедра.Источник: Freepik

Махи ногами в сторону нагружают среднюю ягодичную мышцу и внешнюю часть бедра — зону, которую сложно проработать приседаниями и выпадами. Укрепление этих мышц делает бедра более подтянутыми.

Встаньте прямо, можно держаться за спинку стула или стену для опоры. Отведите ногу в сторону, не разворачивая корпус. Поднимайте до комфортной высоты без рывков, затем медленно верните в исходное положение. Важно, чтобы движение шло за счет бедра, а не корпуса.

Делайте 12−15 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Выполняйте упражнение медленно и с контролем — тогда нагрузка пойдет именно в нужные мышцы. Для разнообразия можно делать махи в положении лежа на боку, что дает дополнительную нагрузку на мышцы кора.

Планка с подъемом ног: все тело в тонусе

Планка с подъемом ног включает сразу несколько групп мышц — корпус, ягодицы и заднюю поверхность бедра.
Планка с подъемом ног включает сразу несколько групп мышц — корпус, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Источник: Freepik

Планка с подъемом ног — это комплексное упражнение, которое одновременно включает ягодицы, заднюю поверхность бедра и мышцы пресса. За счет этого нагрузка распределяется не только на ноги, но и на центр тела. В итоге улучшается осанка, уменьшается прогиб в пояснице, а ноги становятся более подтянутыми.

Встаньте в планку на прямых руках или на предплечьях. Выстройте тело в одну линию — без прогиба в пояснице и подъема таза. Медленно поднимите одну ногу на 10−15 сантиметров от пола, задержитесь на 1−2 секунды, затем опустите и смените ногу.

Делайте 8−12 подъемов на каждую ногу, 2−3 подхода. Важно держать корпус стабильно: если появляется прогиб, лучше уменьшить высоту подъема, но сохранить правильное положение тела.

Пять этих упражнений охватывают все основные группы мышц ног — от икр до ягодиц. Они не требуют специального оборудования и занимают всего 15−20 минут в день. Выполняйте их 3−4 раза в неделю, постепенно увеличивая количество повторений или добавляя утяжеление, например, бутылки с водой или небольшие гантели.