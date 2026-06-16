Красивые ноги к сезону шорт: 5 упражнений, которые можно делать дома

Стройность ног зависит не только от веса, но и от тонуса мышц, а также того, как распределяется нагрузка в течение дня. Простые упражнения помогают включить нужные мышцы, улучшить циркуляцию крови и сделать ноги стройнее. В этой статье — пять проверенных способов, которые помогут вам привести ноги в порядок к летнему сезону.
Медленные приседания
Приседания — одно из самых эффективных упражнений для всей нижней части тела. Они включают переднюю и заднюю поверхность бедра, а также ягодичные мышцы — именно они формируют красивый силуэт ног. Когда эти мышцы в тонусе, ноги выглядят более подтянутыми, а линия бедер становится аккуратной.
Поставьте ноги чуть шире плеч, носки слегка разверните в стороны. Опускайтесь медленно, на 3−4 счета, как будто садитесь на невидимый стул. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а колени не уходили внутрь и не выходили за линию носков. В нижней точке задержитесь на 1−2 секунды и спокойно поднимитесь.
Выполняйте 10−15 повторений в 2−3 подходах, 3−4 раза в неделю. Такой темп дает щадящую нагрузку, и благодаря этому мышцы быстрее приходят в тонус. Когда упражнение станет слишком легким, можно взять в руки небольшие гантели или бутылки с водой для утяжеления.
Выпады назад
Выпады назад помогают подтянуть зону, которая сильнее всего влияет на силуэт — ягодицы и заднюю поверхность бедра. За счет этого линия ног становится более вытянутой, а переход от бедра к ягодице выглядит аккуратнее. В отличие от выпадов вперед, здесь меньше давления на колени, поэтому упражнение не доставляет дискомфорта даже тем, у кого есть небольшие проблемы с суставами.
Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Сделайте шаг назад одной ногой, слегка наклоните корпус вперед. Опуститесь до угла около 90 градусов в передней ноге — заднее колено не должно касаться пола. Вернитесь в исходное положение и смените ногу.
Делайте 8−12 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Выпады лучше выполнять медленно, без рывков, чтобы нагрузка шла именно в мышцы, а не на суставы. Для усложнения можно выполнять болгарские выпады, поставив заднюю ногу на стул или диван — это создает дополнительную нагрузку на рабочую ногу.
Подъемы на носки для красивых икр
Подъемы на носки прорабатывают икроножные мышцы, которые отвечают за форму нижней части ног. Когда они слабые, голень выглядит рыхлой. Это простое упражнение можно выполнять где угодно — даже во время разговора по телефону или приготовления ужина.
Встаньте прямо, ноги на ширине таза. Поднимитесь на носки максимально высоко, задержитесь в верхней точке на 1−2 секунды, затем медленно опуститесь обратно. Корпус держите ровно, не заваливаясь вперед.
Выполняйте 15−20 повторений в 2−3 подходах. Если становится легко, можно выполнять на одной ноге или встать на ступеньку, чтобы увеличить амплитуду движения и лучше растягивать мышцы. Для усиления эффекта возьмите в руки гантели — так нагрузка на икры станет еще интенсивнее.
Махи ногами в сторону для внешней части бедра
Махи ногами в сторону нагружают среднюю ягодичную мышцу и внешнюю часть бедра — зону, которую сложно проработать приседаниями и выпадами. Укрепление этих мышц делает бедра более подтянутыми.
Встаньте прямо, можно держаться за спинку стула или стену для опоры. Отведите ногу в сторону, не разворачивая корпус. Поднимайте до комфортной высоты без рывков, затем медленно верните в исходное положение. Важно, чтобы движение шло за счет бедра, а не корпуса.
Делайте 12−15 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Выполняйте упражнение медленно и с контролем — тогда нагрузка пойдет именно в нужные мышцы. Для разнообразия можно делать махи в положении лежа на боку, что дает дополнительную нагрузку на мышцы кора.
Планка с подъемом ног: все тело в тонусе
Планка с подъемом ног — это комплексное упражнение, которое одновременно включает ягодицы, заднюю поверхность бедра и мышцы пресса. За счет этого нагрузка распределяется не только на ноги, но и на центр тела. В итоге улучшается осанка, уменьшается прогиб в пояснице, а ноги становятся более подтянутыми.
Встаньте в планку на прямых руках или на предплечьях. Выстройте тело в одну линию — без прогиба в пояснице и подъема таза. Медленно поднимите одну ногу на 10−15 сантиметров от пола, задержитесь на 1−2 секунды, затем опустите и смените ногу.
Делайте 8−12 подъемов на каждую ногу, 2−3 подхода. Важно держать корпус стабильно: если появляется прогиб, лучше уменьшить высоту подъема, но сохранить правильное положение тела.
Пять этих упражнений охватывают все основные группы мышц ног — от икр до ягодиц. Они не требуют специального оборудования и занимают всего 15−20 минут в день. Выполняйте их 3−4 раза в неделю, постепенно увеличивая количество повторений или добавляя утяжеление, например, бутылки с водой или небольшие гантели.