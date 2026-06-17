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Йога и медитация против стресса на работе: простой способ стать продуктивнее

Уже к середине рабочего дня бывает сложно сосредоточиться даже на простой задаче. Йога и медитация помогают снизить уровень стресса, сохранить ясную голову и тратить меньше сил на постоянную борьбу с усталостью.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Работа в режиме многозадачности постепенно истощает ресурсы организма. Из-за постоянного напряжения становится сложнее концентрироваться, принимать решения и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Именно поэтому йога и медитация давно вышли за пределы фитнес-студий и все чаще используются как инструменты для поддержания работоспособности и эмоционального баланса.

Йога и медитация помогают работать эффективнее

Йога и медитация помогают организму быстрее выходить из состояния хронического стресса. 
Йога и медитация помогают организму быстрее выходить из состояния хронического стресса. Источник: Freepik

Во время стресса организм переходит в режим повышенной готовности. Учащается сердцебиение, растет уровень кортизола и адреналина, мышцы остаются напряженными даже в состоянии покоя. Если такое состояние сохраняется неделями, человеку становится сложнее концентрироваться, быстрее накапливается усталость и становится сложно принимать взвешенные решения.

Йога и медитация помогают активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление и расслабление организма. Замедляется дыхание, снижается частота сердечных сокращений, уменьшается мышечное напряжение. В результате мозгу требуется меньше ресурсов на борьбу со стрессом, поэтому внимание проще удерживать на текущей задаче.

Регулярная практика также тренирует навык осознанного внимания. Во время медитации человек постоянно возвращает фокус к дыханию или ощущениям тела, а в йоге учится удерживать внимание на движениях и положении корпуса. Со временем этот навык переносится и на рабочие задачи, помогая меньше отвлекаться и дольше сохранять концентрацию.

Среди основных преимуществ йоги и медитации для работы выделяют:

  • снижение тревожности и уровня стресса;
  • улучшение концентрации внимания;
  • более спокойную реакцию на сложные ситуации;
  • развитие дисциплины и организованности;
  • уменьшение умственной усталости.

Не случайно многие компании включают йогу, дыхательные упражнения и медитации в корпоративные программы для сотрудников. Такие практики помогают сохранять продуктивность без постоянного напряжения и эмоционального выгорания.

Какие практики лучше делать при стрессе и дедлайнах

Для борьбы со стрессом достаточно нескольких минут дыхательной практики или короткой медитации
Для борьбы со стрессом достаточно нескольких минут дыхательной практики или короткой медитацииИсточник: Freepik

Для снижения напряжения не обязательно осваивать сложные асаны или проводить на коврике по часу в день. Многие практики, которые помогают справляться со стрессом, доступны даже новичкам и не требуют специальной подготовки.

Одним из самых популярных направлений считается хатха-йога. Она сочетает плавные движения, статические позы и контроль дыхания. Такой формат помогает снять мышечное напряжение, которое часто накапливается после долгого сидения за компьютером, и одновременно переключить внимание с рабочих задач на ощущения в теле.

Тем, кто чувствует сильную усталость и эмоциональное истощение, часто рекомендуют йога-нидру. Во время этой практики человек лежит в удобном положении и следует голосовым инструкциям. Несмотря на внешнюю простоту, такой формат помогает расслабиться и снизить уровень внутреннего напряжения.

Еще один доступный инструмент — дыхательные техники, или пранаяма. Медленное и контролируемое дыхание помогает успокоить нервную систему и восстановиться после стрессовой ситуации. Поэтому такие упражнения используют перед важными переговорами, выступлениями или напряженными рабочими встречами.

Как встроить йогу и медитацию в рабочий график

Короткие ежедневные практики довольно просто встроить в график.
Короткие ежедневные практики довольно просто встроить в график.Источник: Freepik

Одна из главных причин, по которой люди откладывают занятия, — нехватка времени. Однако специалисты отмечают, что для получения эффекта не обязательно выделять на практику большие промежутки времени.

Начинать можно с 5−10 минут в день. Например, сделать короткую разминку утром, выполнить несколько дыхательных циклов перед началом работы или посвятить несколько минут медитации после завершения сложной задачи.

Полезной привычкой могут стать и небольшие паузы в течение дня. Несколько минут спокойного дыхания, легкая растяжка плеч и шеи или короткая прогулка помогают снизить накопившееся напряжение и восстановить концентрацию. При этом регулярность играет гораздо более важную роль, чем продолжительность занятий. Ежедневная пятиминутная практика приносит больше пользы, чем редкие часовые тренировки, которые постоянно откладываются на потом.