Йога и медитация против стресса на работе: простой способ стать продуктивнее

Регулярная практика также тренирует навык осознанного внимания. Во время медитации человек постоянно возвращает фокус к дыханию или ощущениям тела, а в йоге учится удерживать внимание на движениях и положении корпуса. Со временем этот навык переносится и на рабочие задачи, помогая меньше отвлекаться и дольше сохранять концентрацию.