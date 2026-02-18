Как дыхательные техники помогает меньше есть и держать вес

В соцсетях дыхательные техники подают как простой способ убрать живот без спорта. Из-за этого создается ощущение, что достаточно правильно подышать — и процесс пойдет сам. На практике дыхание влияет не на жировые запасы напрямую, а на поведение и физиологию: уровень стресса, аппетит, качество сна и работу мышц кора. Когда снижается напряжение и пропадают резкие скачки тяги к сладкому, соблюдать режим питания становится проще. А в долгосрочной перспективе именно это и отражается на весе.