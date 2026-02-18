Ричмонд
Как дыхательные техники помогает меньше есть и держать вес

Тренд на похудение с помощью дыхания набирает обороты. Само по себе оно не заменит питание и тренировки, но может заметно повлиять на аппетит и ускорить процесс.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

В соцсетях дыхательные техники подают как простой способ убрать живот без спорта. Из-за этого создается ощущение, что достаточно правильно подышать — и процесс пойдет сам. На практике дыхание влияет не на жировые запасы напрямую, а на поведение и физиологию: уровень стресса, аппетит, качество сна и работу мышц кора. Когда снижается напряжение и пропадают резкие скачки тяги к сладкому, соблюдать режим питания становится проще. А в долгосрочной перспективе именно это и отражается на весе.

Дыхание и стресс: как кортизол мешает худеть

Медленное диафрагмальное дыхание снижает уровень напряжения и помогает контролировать аппетит
Медленное диафрагмальное дыхание снижает уровень напряжения и помогает контролировать аппетитИсточник: Freepik

Хронический стресс напрямую связан с набором веса, особенно в области живота. Когда организм живет в режиме постоянного напряжения, повышается уровень кортизола — гормона, который усиливает тягу к быстрым углеводам и способствует накоплению висцерального жира. Параллельно ухудшается сон, а недосып дополнительно усиливает аппетит.

Медленное диафрагмальное дыхание помогает снизить активность симпатической нервной системы — той самой, которая отвечает за режим тревоги. Уже 5−7 минут спокойных вдохов и длинных выдохов снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают ощущение внутренней суеты. В таком состоянии проще остановиться перед автоматическим перекусом.

Диафрагмальное дыхание и мышцы кора

Диафрагмальное дыхание активирует глубокие мышцы живота и улучшает стабильность корпуса
Диафрагмальное дыхание активирует глубокие мышцы живота и улучшает стабильность корпусаИсточник: Freepik

Работа диафрагмы тесно связана с глубокими мышцами живота. Когда дыхание поверхностное, корпус почти не включается: живот «выпадает», поясница перегружается, а пресс остается пассивным даже во время тренировок. В результате осанка страдает, а живот выглядит менее подтянутым, чем мог бы.

Глубокое дыхание с акцентом на расширение нижних ребер активирует поперечную мышцу живота. Это не замена упражнениям, но усиление их эффекта. При правильном дыхании планка, приседания и даже обычная ходьба начинают работать эффективнее.

Как выполнять диафрагмальное дыхание:

  1. Лечь на спину и согнуть колени.
  2. Поставить стопы на пол.
  3. Положить ладони на нижние ребра.
  4. Медленно вдохнуть через нос, расширяя ребра в стороны.
  5. Удерживать плечи и грудную клетку неподвижными.
  6. Плавно выдохнуть через рот, позволяя ребрам вернуться в исходное положение. Повторять в спокойном ритме 2−3 минуты.

Осознанное дыхание против переедания

Короткая дыхательная пауза помогает избавиться от переедания
Короткая дыхательная пауза помогает избавиться от перееданияИсточник: Freepik

Импульсивное переедание редко связано с настоящим голодом. Чаще это реакция на усталость, тревогу или резкий спад энергии. В такие моменты решение принимается автоматически — рука тянется к еде быстрее, чем включается рациональное мышление.

Короткая дыхательная пауза помогает замедлить этот процесс. Когда дыхание становится ровным и более глубоким, снижается уровень возбуждения нервной системы. Появляется несколько секунд, чтобы оценить состояние: это действительно голод или попытка снять напряжение.

Простой алгоритм перед приемом пищи или перекусом:

  1. Остановиться на 1 минуту.
  2. Сделать 5 медленных вдохов через нос.
  3. Удлинить выдох, чтобы он был чуть длиннее вдоха.
  4. Задать себе вопрос: есть ли физические признаки голода. Только после этого принимать решение о еде.

Даже такая короткая пауза снижает частоту автоматических перекусов и помогает лучше чувствовать насыщение.

Гипоксические и интервальные дыхательные практики: стоит ли пробовать

Дыхательные практики с задержками требуют осторожности
Дыхательные практики с задержками требуют осторожностиИсточник: Freepik

В соцсетях активно обсуждают дыхательные методики с задержками дыхания и короткими циклами: глубокий вдох — пауза — резкий выдох. Их часто связывают с ускорением метаболизма и более активным жиросжиганием. На практике эффект объясняется иначе: такие техники кратковременно создают контролируемый стресс для организма и тренируют устойчивость к нехватке кислорода.

Это может улучшать выносливость и повышать чувствительность к нагрузке, но напрямую на жировую ткань методики не воздействуют. Более того, при неправильном выполнении возможны головокружение, скачки давления и ухудшение самочувствия.

Если есть желание попробовать интервальное дыхание, важно соблюдать последовательность:

  1. Выполнять технику сидя или лежа, чтобы исключить риск падения.
  2. Начинать с коротких задержек дыхания — 5−10 секунд.
  3. Сохранять спокойный темп без резких вдохов.
  4. Прекратить практику при появлении головокружения или дискомфорта.
  5. Не выполнять технику при гипертонии, проблемах с сердцем и во время беременности без консультации врача.

Такие практики могут быть дополнением к тренировкам на выносливость, но не инструментом для быстрого снижения веса.