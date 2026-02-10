Почему появляется компульсивное переедание — и как выйти из замкнутого круга

Эпизоды неконтролируемого переедания знакомы многим, но обсуждать их вслух до сих пор не принято. Часто такие ситуации возникают на фоне стресса, усталости, строгих ограничений в питании или сбитого режима дня. Со временем это может превращаться в повторяющийся сценарий: сначала напряжение, потом переедание, а после — чувство вины и попытки еще сильнее ограничить себя. Разбираемся, чем компульсивное переедание отличается от обычного переедания, почему оно возникает, и какие способы помогают снизить частоту таких эпизодов.