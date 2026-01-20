5 продуктов, после которых уходит тяжесть и вздутие в животе

Многие думают, что тяжесть в теле — результат переедания. На самом деле, она чаще возникает из-за того, что организм не справляется с тем, что в него попадает. Застой желчи, замедленное пищеварение, скопление газов или задержка жидкости — все это следствия не столько количества еды, сколько ее качества. Вместо жестких диет или таблеток можно просто изменить рацион. В этой статье — пять продуктов, которые мягко улучшают пищеварение, выводят лишнюю жидкость и возвращают ощущение легкости.