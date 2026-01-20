Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 продуктов, после которых уходит тяжесть и вздутие в животе

Ощущение тяжести — частый спутник стресса, малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Но не спешите бороться с симптомами, лучше помогите организму изнутри с помощью еды.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Многие думают, что тяжесть в теле — результат переедания. На самом деле, она чаще возникает из-за того, что организм не справляется с тем, что в него попадает. Застой желчи, замедленное пищеварение, скопление газов или задержка жидкости — все это следствия не столько количества еды, сколько ее качества. Вместо жестких диет или таблеток можно просто изменить рацион. В этой статье — пять продуктов, которые мягко улучшают пищеварение, выводят лишнюю жидкость и возвращают ощущение легкости.

Тыква — мягкий детокс для печени и кишечника

Тыква — не просто вкусный гарнир, а природный помощник в очищении организма.
Тыква — не просто вкусный гарнир, а природный помощник в очищении организма.Источник: Freepik

Тыква богата клетчаткой и водой, но при этом легко усваивается, не раздражая слизистую. Она стимулирует выработку желчи, улучшая переваривание жиров, и мягко выводит токсины. Кроме того, в тыкве много калия, который помогает бороться с задержкой жидкости.

Ее можно запекать, варить в виде пюре или добавлять в супы. Главное — готовить без жирных соусов и сливок, чтобы не перегружать печень. Уже через пару дней регулярного употребления вы заметите, что живот перестал «надуваться» после еды.

Зеленый чай без сахара — антиотечный напиток

Чашка зеленого чая утром — простой способ запустить метаболизм и уменьшить отечность.
Чашка зеленого чая утром — простой способ запустить метаболизм и уменьшить отечность.Источник: Freepik

Зеленый чай содержит катехины и кофеин в мягкой форме, которые улучшают микроциркуляцию и стимулируют лимфоток. В отличие от кофе, он не вызывает резкого обезвоживания, а наоборот — помогает вывести лишнюю жидкость.

При этом он мягко тонизирует, не раздражая нервную систему. Пейте 1−2 чашки в день без сахара и молока — лучше за 20−30 минут до еды или между приемами пищи. Избегайте пакетированных смесей с ароматизаторами: выбирайте листовой чай средней степени заварки.

Огурцы — натуральный дренаж для тканей

Огурец — один из продуктов с высоким содержанием воды и калия.
Огурец — один из продуктов с высоким содержанием воды и калия.Источник: © РИА Новости

На 95% огурец состоит из воды, но при этом он не вызывает отеков, как можно подумать. Благодаря идеальному балансу калия и воды, он помогает «вымывать» избыток натрия из тканей.

Кроме того, в огурцах есть ферменты, способствующие расщеплению белков, и клетчатка — для мягкого очищения кишечника. Ешьте их в свежем виде, добавляйте в салаты или делайте воду с огурцом и мятой. Особенно полезно употреблять огурцы в первой половине дня — это снижает вечернюю тяжесть в ногах.

Имбирь — «двигатель» для пищеварения

Чай с имбирем согревает, тонизирует и ускоряет метаболизм.
Чай с имбирем согревает, тонизирует и ускоряет метаболизм.Источник: Freepik

Имбирь стимулирует перистальтику кишечника, улучшает секрецию пищеварительных ферментов и уменьшает газообразование. Он особенно полезен после плотной еды или при склонности к запорам.

Можете добавлять тертый имбирь в чай (лучше без сахара), использовать его в маринадах или просто жевать маленький кусочек после еды. Уже через 10−15 минут вы почувствуете, как тяжесть в животе постепенно отступает. Но не увлекайтесь — при гастрите или язве имбирь может раздражать слизистую.

Кефир с умеренной жирностью для баланса микрофлоры

Стакан кефира на ночь — отличный способ наладить пищеварение.
Стакан кефира на ночь — отличный способ наладить пищеварение.Источник: Freepik

Натуральный кефир с живыми культурами молочнокислых бактерий восстанавливает баланс микрофлоры, улучшает усвоение пищи и снижает вздутие. Выбирайте кефир с жирностью 2,5−3,2% и сроком годности не более 7 дней — в нем больше полезных бактерий.

Пейте 150−200 мл за 30−60 минут до сна. Это мягкое, но эффективное средство против утренней отечности и тяжести в животе. Регулярное употребление нормализует стул и уменьшает тягу к сладкому, что дополнительно снижает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Если вас мучает частая тяжесть в животе, вместо того чтобы голодать или пить слабительные, начните с простого — добавьте в рацион эти пять продуктов. Они не «сжигают» и не «высушивают», а восстанавливают естественные процессы: отток лимфы, выработку ферментов и правильную работу кишечника.