Комплекс на 7 минут, который избавляет от зажимов и стресса после рабочего дня

Если в конце рабочего дня вас мучает тяжесть в плечах, затекшая шея, «деревянная» спина и поясница, то этот простой комплекс поможет быстро снять мышечные зажимы и вернуть телу легкость.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Когда вы приходите домой после долгого и тяжелого рабочего дня, то единственное, что хочется, поскорее добраться до дивана. Но ваше тело, которое находилось в напряжении или статичной позе на протяжении нескольких часов, нуждается в перезагрузке. Этот комплекс упражнений поможет сбросить груз прошедшего дня, снять характерные зажимы в шее, плечах и пояснице, и расслабиться перед сном.

Выдыхаем стресс

Выдыхаем стресс, накопленный за день.
Выдыхаем стресс, накопленный за день.Источник: Freepik

Эта дыхательная практика снижает уровень кортизола (гормона стресса) и переключает нервную систему из рабочего режима в режим отдыха и восстановления. Уже через минуту вы почувствуете, как расслабляются затекшие за день мышцы, проходят зажимы и напряжение в теле.

Как делать:

  • Сядьте на стул.
  • Спина прямая, глаза закрыты, руки на коленях.
  • Сделайте глубокий вдох через нос на 4 счета, почувствуйте, как расширяется грудная клетка и живот.
  • Затем — мощный, полный выдох через рот на 6−8 счетов, как будто задуваете все свечи на торте.

Для усиления эффекта представляйте, что с каждым выдохом вы выпускаете из себя все напряжение, тревоги и усталость дня. Повторите 10−12 циклов (это займет около 1−1,5 минут).

Улучшаем подвижность позвоночника

Плавные волнообразные движения — лучшая «скорая помощь» для уставшей спины.
Плавные волнообразные движения — лучшая «скорая помощь» для уставшей спины.Источник: Freepik

Поза «Кошка-Корова» восстанавливает естественную подвижность позвоночника, улучшает кровоснабжение межпозвоночных дисков и снимает напряжение с глубоких мышц-разгибателей спины.

Как делать:

  • Встаньте на четвереньки: запястья под плечами, колени под бедрами.
  • На вдохе прогнитесь в спине (поза «коровы»): опустите живот, поднимите голову и тянитесь копчиком вверх.
  • На выдохе округлите спину (поза «кошки»): втяните живот, опустите голову.

Двигайтесь плавно и медленно, синхронизируя движение с дыханием. Повторите 15−20 раз (по времени это около 2 минут).

Расправляем плечи

Верните плечам их естественное, свободное положение.
Верните плечам их естественное, свободное положение.Источник: Freepik

Это упражнение отлично растягивает грудные мышцы, которые укорачиваются при долгом сидении за компьютером, а также укрепляет мышцы-стабилизаторы лопаток. Оно помогает расправить плечи, улучшает осанку и снимает тянущее ощущение в области ключиц.

Как делать:

  • Встаньте спиной к стене, прижмите к ней пятки, таз, лопатки и затылок.
  • Поднимите руки в стороны, согните их в локтях под углом 90 градусов, как буква W, и прижмите тыльную сторону ладоней и предплечья к стене.
  • Медленно, не отрывая предплечий от стены, поднимите руки вверх, складывая их в букву Y, а затем плавно верните в исходное положение.
  • Повторите 5−10 раз (около 1 минуты).

Снимаем напряжение с поясницы

Скрутка является отличной профилактикой ноющих болей в спине и пояснице.
Скрутка является отличной профилактикой ноющих болей в спине и пояснице.Источник: Freepik

Скручивания улучшают подвижность позвоночника, снимают застой в области таза и мягко растягивают мышцы, которые целый день находились в одном положении.

Как делать:

  • Сядьте на стул боком, стопы плотно стоят на полу, спина прямая.
  • На вдохе потянитесь макушкой вверх, будто вас кто-то тянет за ниточку.
  • На выдохе плавно начинайте поворачиваться всем корпусом к спинке стула.
  • Поворачивайтесь постепенно — сначала поясница, потом середина спины и грудная клетка, и в самом конце поверните голову, следуя за движением тела.
  • В точке, где чувствуете приятное натяжение (но не боль!), задержитесь. Сделайте 3−5 спокойных вдоха и выдоха.
  • На выдохе также плавно, позвонок за позвонком, вернитесь в исходное положение.

Затем повторите поворот, но уже в другую сторону. Выполните по 3 раза с каждой стороны (около 2 минут).

Растягиваем заднюю поверхность бедра

Снимая тяжесть в ногах, вы избавляетесь от усталости во всем теле.
Снимая тяжесть в ногах, вы избавляетесь от усталости во всем теле.Источник: Freepik

От долгого сидения мышцы задней поверхности бедра и икры укорачиваются и напрягаются, что может приводить к болям в коленях, спине и суставах. Эта растяжка улучшает кровообращение в ногах, снимает ощущение тяжести и помогает избежать отечности.

Как делать:

  • Встаньте прямо. Сделайте шаг одной ногой назад, слегка согнув переднее колено.
  • Носок задней ноги смотрит вперед, пятка прижата к полу.
  • Наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой, пока не почувствуете растяжение в икре и задней поверхности бедра отставленной ноги.
  • Руки можно поставить на бедра или на пол для устойчивости.
  • Задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте ногу.
  • Повторите по 3 раза для каждой ноги (это займет около 2 минут).

Этот 7-минутный ритуал не требует специальной подготовки или оборудования, но его регулярное выполнение учит тело отпускать напряжение и быстро восстанавливаться. Попробуйте делать его каждый вечер и заметите, что сон стал глубже, а по утрам появилось больше энергии.