3 летних вида спорта, которые сжигают больше всего калорий

В жару плавание — самый комфортный вид активности. Вода охлаждает тело, позволяя тренироваться дольше и интенсивнее, чем на суше. Кроме того, сопротивление воды увеличивает нагрузку, заставляя мышцы тратить больше энергии даже при кажущейся легкости движений. Для летнего жиросжигания лучше выбирать бассейны на открытом воздухе или море — там есть дополнительный фактор в виде волн, которые усиливают нагрузку на мышцы.