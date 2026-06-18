Тело деревянное и все болит после работы: 4 упражнения для развития гибкости

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч и медленно наклонитесь вперед, сохраняя спину ровной. Тянуться нужно не за счет округления спины, а за счет движения в тазобедренных суставах. Если ладони не достают до пола, это нормально — важно почувствовать мягкое натяжение мышц, а не пытаться любой ценой опуститься ниже. Задержитесь в положении на 10−15 секунд и плавно вернитесь в исходное положение. Регулярное выполнение этого упражнения помогает уменьшить ощущение скованности в пояснице и ногах.