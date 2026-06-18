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Тело деревянное и все болит после работы: 4 упражнения для развития гибкости

Скованность в спине, шее и бедрах знакома всем, кто много сидит и мало двигается. Исправить ситуацию можно с помощью всего с четырех легких упражнений.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

При малоподвижном образе жизни тело постепенно теряет подвижность: становится сложнее наклоняться, поворачиваться и долго находиться в одном положении. Простые упражнения на гибкость помогают сохранить легкость движений, уменьшить мышечное напряжение и поддерживать хорошее самочувствие каждый день.

Наклоны вперед для задней поверхности тела

Наклоны вперед помогают мягко растянуть мышцы спины и задней поверхности бедра
Наклоны вперед помогают мягко растянуть мышцы спины и задней поверхности бедраИсточник: Freepik

Это одно из самых простых упражнений для развития гибкости. Оно помогает растянуть мышцы задней поверхности бедра, ягодицы и спину — именно эти зоны становятся особенно жесткими из-за длительного сидения.

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч и медленно наклонитесь вперед, сохраняя спину ровной. Тянуться нужно не за счет округления спины, а за счет движения в тазобедренных суставах. Если ладони не достают до пола, это нормально — важно почувствовать мягкое натяжение мышц, а не пытаться любой ценой опуститься ниже. Задержитесь в положении на 10−15 секунд и плавно вернитесь в исходное положение. Регулярное выполнение этого упражнения помогает уменьшить ощущение скованности в пояснице и ногах.

Поза кошки для подвижности позвоночника

Упражнение помогает снять напряжение со спины и сделать позвоночник более подвижным
Упражнение помогает снять напряжение со спины и сделать позвоночник более подвижнымИсточник: Freepik

Это упражнение пришло из йоги и считается одним из самых полезных для здоровья спины. Оно помогает мягко проработать весь позвоночник, улучшить его подвижность и снять напряжение, которое накапливается в течение дня.

Встаньте на четвереньки, расположив ладони под плечами, а колени под тазом. На вдохе плавно прогните спину и направьте взгляд вперед. На выдохе округлите спину, подтягивая подбородок к груди. Двигаться нужно медленно, без резких рывков, концентрируясь на каждом движении позвоночника. Упражнение особенно полезно людям, которые много времени проводят за компьютером. Оно помогает расслабить мышцы спины и способствует улучшению осанки.

Скручивание корпуса для гибкости спины

Скручивания помогают снять напряжение в спине и улучшить подвижность позвоночника.
Скручивания помогают снять напряжение в спине и улучшить подвижность позвоночника.Источник: Freepik

Долгое сидение за столом или работа за компьютером часто ограничивают подвижность грудного отдела позвоночника. Скручивания помогают вернуть свободу движениям и снять накопившееся напряжение в верхней части спины.

Сядьте на пол с вытянутыми ногами. Согните правую ногу в колене и поставьте стопу с внешней стороны левого бедра. Затем плавно поверните корпус вправо, помогая себе рукой, и задержитесь в этом положении на несколько секунд. После этого выполните упражнение на другую сторону. Во время скручивания важно сохранять ровную спину и не делать резких движений. Регулярная практика помогает улучшить подвижность позвоночника и делает повороты корпуса более свободными и комфортными.

Поза «четверка» для растяжки бедер и ягодиц

Поза помогает растянуть ягодицы и снять напряжение в области бедер.
Поза помогает растянуть ягодицы и снять напряжение в области бедер.Источник: Magnific.com

Это упражнение помогает проработать ягодичные мышцы и область тазобедренных суставов, которые часто становятся зажатыми из-за длительного сидения. Лягте на спину и согните ноги в коленях. Положите правую лодыжку на левое колено так, чтобы ноги образовали цифру четыре. Затем обхватите руками левое бедро и аккуратно подтяните его к груди. Важно не отрывать поясницу от пола и не выполнять движение через боль.

Задержитесь в положении на 20−30 секунд, после чего поменяйте сторону. Упражнение помогает уменьшить чувство скованности в бедрах и делает движения более свободными.