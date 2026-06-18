Как углеводная загрузка помогает худеть без постоянного чувства голода

В спорте этот прием используют перед соревнованиями, чтобы мышцы получили больше гликогена — основного запаса топлива для активной работы. В обычной жизни углеводная загрузка тоже может пригодиться, но не всем подряд. Она имеет смысл при серьезных нагрузках, низкоуглеводном питании или долгой диете, когда сил становится меньше, тренировки идут тяжелее, а ограничения начинают давить психологически.