7 упражнений на икры: как сделать их сильнее и рельефнее

Упражнения на икры помогают развивать силу голени, улучшают работу стопы во время бега и прыжков и позволяют целенаправленно нагружать мышцы, от которых зависит устойчивость и отталкивание при движении. Ниже — лучшие упражнения для дома и тренажерного зала, а также разбор того, от чего зависит объем икр и можно ли на него повлиять.