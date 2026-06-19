5 привычек людей, которые не поправляются даже в отпуске

Стройные люди не считают калории и не взвешивают каждый кусочек. Они просто едят и двигаются иначе, чем те, у кого есть лишний вес. Эти привычки настолько естественны, что они их даже не замечают. Но хорошая новость в том, что их можно перенять. И начать лучше всего летом, когда свежие овощи и фрукты доступны как никогда, а длинный световой день располагает к прогулкам и активности. В этой статье — пять привычек, которые помогут вам не набирать вес летом без мучений и ограничений.