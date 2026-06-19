Скандинавская ходьба вернулась в тренды: что в ней особенного

Люди все чаще отдают предпочтение активностям, которые легко встроить в расписание и адаптировать под свой уровень подготовки. А в социальных сетях молодые люди делятся впечатлениями о прогулках на природе с палками, отмечая, что это занятие улучшает настроение, самочувствие и здоровье. Из нашей статьи вы узнаете, почему этот вид активности снова в моде.