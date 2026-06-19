Скандинавская ходьба вернулась в тренды: что в ней особенного

Люди все чаще отдают предпочтение активностям, которые легко встроить в расписание и адаптировать под свой уровень подготовки. А в социальных сетях молодые люди делятся впечатлениями о прогулках на природе с палками, отмечая, что это занятие улучшает настроение, самочувствие и здоровье. Из нашей статьи вы узнаете, почему этот вид активности снова в моде.
Скандинавская ходьба эффективнее интенсивных тренировок
Канадские ученые провели эксперимент, который разрушил стереотип о «легкой» прогулке. К исследованию привлекли 130 человек с подтвержденными сердечными заболеваниями. Участников разделили на три группы: первая занималась интенсивными тренировками, вторая выполняла комбинированные упражнения, третья практиковала скандинавскую ходьбу. Результат удивил даже самих исследователей: лучшие показатели выносливости продемонстрировали именно участники с палками. Уже через 12 недель они могли проходить большую дистанцию без признаков усталости.
Другое исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале, показало, что скандинавская ходьба улучшает силу, выносливость и качество жизни у людей старшего возраста. После 12 недель занятий участники продемонстрировали значительное улучшение результатов в тестах на силу ног и рук, а также в шестиминутном тесте ходьбы.
Медицинские исследования также подтверждают положительное влияние на показатели здоровья. У пациентов с диабетом 2 типа после 45-минутной прогулки с палками уровень сахара в крови снизился в среднем на 8,5%, а систолическое артериальное давление — на 8,1%.
Новый взгляд на пользу для здоровья
Главная причина возвращения популярности скандинавской ходьбы — в уникальном сочетании пользы и безопасности. Врачи подтверждают: при правильной технике скандинавская ходьба вовлекает в работу значительно больше мышечных групп, чем обычная прогулка. Во время такой ходьбы работают не только ноги, но и мышцы плечевого пояса, рук, спины, корпуса и мышцы-стабилизаторы.
При этом нагрузка на суставы остается щадящей. В беге есть неконтролируемое ударное приземление, которое увеличивает нагрузку на суставы. При скандинавской ходьбе стопа перекатывается плавно, а палки берут на себя часть веса тела. Поэтому для людей с лишним весом, пожилых или восстанавливающихся после травм этот вариант предпочтительнее.
Правильно выполненная ходьба с палками — это полноценная физическая нагрузка, которая требует координации, работы корпуса, рук, ног и правильного дыхания. Мягкий, ритмичный стук палок в сочетании со свежим воздухом снижает уровень гормона стресса кортизола и избавляет от тревожности. При этом когнитивные функции улучшаются благодаря необходимости координировать движения рук и ног — такое переключение отвлекает от тревожных мыслей.
Три главных правила для начинающих
Чтобы скандинавская ходьба приносила пользу, а не разочарование, важно соблюдать несколько правил. Первое и главное — техника. Если человек просто несет палки в руках, эффекта не будет. Нужно правильно ставить палку, мягко отталкиваться, сохранять осанку, контролировать длину шага и темп. Плечи должны оставаться расслабленными, корпус — слегка наклоненным вперед, а палки — двигаться максимально близко к телу.
Второе — правильно подобранные палки. Длина подбирается индивидуально: примерно рост умножить на 0,68. Неправильная длина делает невозможной корректную технику. Лучше проконсультироваться со специалистом или воспользоваться таблицами подбора, которые обычно есть на сайтах производителей и в спортивных магазинах. Обратите внимание на темляки (крепления для рук) — они должны фиксировать кисть, но не сковывать движение.
Третье правило — комфортный маршрут. Для начинающих лучше выбирать ровное покрытие, такие как парковые дорожки или стадион. Со временем можно добавлять рельеф для большей нагрузки. Даже несколько занятий с тренером помогут избежать ошибок, которые снижают эффективность и могут привести к дискомфорту.
Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц, улучшает работу сердца, снижает давление и уровень сахара, но при этом остается щадящей для суставов. Ее выбирают и молодые люди, и пожилые — все, кто хочет поддерживать форму без изнурительных тренировок и высокого риска травм. А сочетание свежего воздуха и ритмичных движений делает ее еще и отличным антистрессом.