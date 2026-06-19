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Скандинавская ходьба вернулась в тренды: что в ней особенного

Когда-то ее считали скучным фитнесом для пожилых людей. Сегодня скандинавская ходьба переживает второе рождение и стала модным трендом среди молодежи.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Люди все чаще отдают предпочтение активностям, которые легко встроить в расписание и адаптировать под свой уровень подготовки. А в социальных сетях молодые люди делятся впечатлениями о прогулках на природе с палками, отмечая, что это занятие улучшает настроение, самочувствие и здоровье. Из нашей статьи вы узнаете, почему этот вид активности снова в моде.

Скандинавская ходьба эффективнее интенсивных тренировок

Скандинавская ходьба — доступный и эффективный способ поддерживать форму без риска травм.
Скандинавская ходьба — доступный и эффективный способ поддерживать форму без риска травм.Источник: Freepik

Канадские ученые провели эксперимент, который разрушил стереотип о «легкой» прогулке. К исследованию привлекли 130 человек с подтвержденными сердечными заболеваниями. Участников разделили на три группы: первая занималась интенсивными тренировками, вторая выполняла комбинированные упражнения, третья практиковала скандинавскую ходьбу. Результат удивил даже самих исследователей: лучшие показатели выносливости продемонстрировали именно участники с палками. Уже через 12 недель они могли проходить большую дистанцию без признаков усталости.

Другое исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале, показало, что скандинавская ходьба улучшает силу, выносливость и качество жизни у людей старшего возраста. После 12 недель занятий участники продемонстрировали значительное улучшение результатов в тестах на силу ног и рук, а также в шестиминутном тесте ходьбы.

Медицинские исследования также подтверждают положительное влияние на показатели здоровья. У пациентов с диабетом 2 типа после 45-минутной прогулки с палками уровень сахара в крови снизился в среднем на 8,5%, а систолическое артериальное давление — на 8,1%.

Новый взгляд на пользу для здоровья

Такой вид активности не нагружает суставы, но при этом заставляет работать почти все тело.
Такой вид активности не нагружает суставы, но при этом заставляет работать почти все тело. Источник: Freepik

Главная причина возвращения популярности скандинавской ходьбы — в уникальном сочетании пользы и безопасности. Врачи подтверждают: при правильной технике скандинавская ходьба вовлекает в работу значительно больше мышечных групп, чем обычная прогулка. Во время такой ходьбы работают не только ноги, но и мышцы плечевого пояса, рук, спины, корпуса и мышцы-стабилизаторы.

При этом нагрузка на суставы остается щадящей. В беге есть неконтролируемое ударное приземление, которое увеличивает нагрузку на суставы. При скандинавской ходьбе стопа перекатывается плавно, а палки берут на себя часть веса тела. Поэтому для людей с лишним весом, пожилых или восстанавливающихся после травм этот вариант предпочтительнее.

Правильно выполненная ходьба с палками — это полноценная физическая нагрузка, которая требует координации, работы корпуса, рук, ног и правильного дыхания. Мягкий, ритмичный стук палок в сочетании со свежим воздухом снижает уровень гормона стресса кортизола и избавляет от тревожности. При этом когнитивные функции улучшаются благодаря необходимости координировать движения рук и ног — такое переключение отвлекает от тревожных мыслей.

Три главных правила для начинающих

Правильно подобранные палки — основа эффективной и безопасной тренировки.
Правильно подобранные палки — основа эффективной и безопасной тренировки.Источник: Freepik

Чтобы скандинавская ходьба приносила пользу, а не разочарование, важно соблюдать несколько правил. Первое и главное — техника. Если человек просто несет палки в руках, эффекта не будет. Нужно правильно ставить палку, мягко отталкиваться, сохранять осанку, контролировать длину шага и темп. Плечи должны оставаться расслабленными, корпус — слегка наклоненным вперед, а палки — двигаться максимально близко к телу.

Второе — правильно подобранные палки. Длина подбирается индивидуально: примерно рост умножить на 0,68. Неправильная длина делает невозможной корректную технику. Лучше проконсультироваться со специалистом или воспользоваться таблицами подбора, которые обычно есть на сайтах производителей и в спортивных магазинах. Обратите внимание на темляки (крепления для рук) — они должны фиксировать кисть, но не сковывать движение.

Третье правило — комфортный маршрут. Для начинающих лучше выбирать ровное покрытие, такие как парковые дорожки или стадион. Со временем можно добавлять рельеф для большей нагрузки. Даже несколько занятий с тренером помогут избежать ошибок, которые снижают эффективность и могут привести к дискомфорту.

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц, улучшает работу сердца, снижает давление и уровень сахара, но при этом остается щадящей для суставов. Ее выбирают и молодые люди, и пожилые — все, кто хочет поддерживать форму без изнурительных тренировок и высокого риска травм. А сочетание свежего воздуха и ритмичных движений делает ее еще и отличным антистрессом.