Почему активный отдых помогает худеть быстрее тренировок: 5 причин

Разница между человеком, который целый день сидит, и тем, кто постоянно в движении, может составлять до 2000 калорий в сутки. При этом активный человек не проводит часы на беговой дорожке — он просто живет так, что его тело постоянно находится в движении. Попробуйте выходить на одну остановку раньше, гуляйте в обеденный перерыв, паркуйтесь дальше от входа. Со временем эти привычки станут естественными — и вы заметите, как стрелка весов поползла вниз без изнуряющих диет и многочасовых тренировок.