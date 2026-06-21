Геннадий Онищенко заявил, что Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни

Как сообщает радио Sputnik, специалист отметил, что оба спортсмена в течение длительного времени подвергают свой организм экстремальным нагрузкам.
«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе. Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего — спорт высоких достижений — это не здоровье. Здоровье — это физкультура», — заявил Онищенко.
Александр Овечкин является лидером в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ему осталось забросить десять шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству голов с учетом матчей плей-офф. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, а с клубом «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли.
Криштиану Роналду пять раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, добившись этого результата с двумя разными клубами. Кроме того, португальский нападающий привел национальную команду к титулу чемпиона Европы 2016 года.