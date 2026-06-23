Что нужно есть после 50 лет для здоровья сердца, крепких костей и хорошей памяти

В этом возрасте обмен веществ постепенно замедляется, мышцы могут терять тонус, а костная ткань становится более уязвимой. Поэтому важно поддержать свой организм и помочь ему перестроиться. При этом речь не о строгих диетах и постоянных запретах. Гораздо важнее добавить в меню продукты, которые поддерживают сердце, пищеварение, память и общее самочувствие.