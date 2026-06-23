Самомассаж дома: как быстро снять напряжение в шее и спине после работы

Мячик можно разместить между спиной и стеной, а затем медленно перемещать тело вверх, вниз и в стороны. Еще один вариант — лечь на пол, согнуть ноги в коленях и прокатывать мячик вдоль напряженных мышц. Особенно хорошо такой прием помогает после долгого сидения или физической нагрузки.