Как начать бегать и не бросить: советы тренера

По словам тренера, для любителей достаточно 2−3 пробежек в неделю, а тем, кто нацелен на марафон, обычно нужны уже 4−5 тренировок с включением специальных работ на технику, скорость и интервалы. При этом возраст не является ограничением: бегать можно и в детстве, и в пожилом возрасте, если правильно дозировать нагрузку и не торопить прогресс.