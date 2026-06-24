Чем заменить хлеб худеющим: варианты для бутербродов и сытных перекусов

Кроме того, крупы богаты клетчаткой, витаминами группы В и минералами. В отличие от хлеба, их легко сделать полноценной частью приема пищи, сочетая с мясом, рыбой, яйцами или овощами. Такой обед или ужин помогает сохранять стабильный уровень энергии и реже вспоминать о перекусах. Полностью заменять хлеб крупами необязательно. Но если хочется сократить количество мучных продуктов в рационе, то именно они считаются одной из самых сытных и полезных альтернатив.