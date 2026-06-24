Что такое медленный бег и правда ли он помогает худеть

Такой формат часто называют бегом трусцой или разговорным темпом. У него нет универсальной скорости: для одного человека медленно — это 6 минут на километр, для другого — 8 или даже больше. Главное не цифра на часах, а самоощущения. Если во время пробежки получается спокойно дышать и не бороться за выживание, темп выбран правильно.