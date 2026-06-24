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Что такое медленный бег и правда ли он помогает худеть

Бегать быстро нравится далеко не всем. Хорошая новость в том, что для здоровья, выносливости и похудения достаточно спокойного темпа без одышки и изматывающих нагрузок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Такой формат часто называют бегом трусцой или разговорным темпом. У него нет универсальной скорости: для одного человека медленно — это 6 минут на километр, для другого — 8 или даже больше. Главное не цифра на часах, а самоощущения. Если во время пробежки получается спокойно дышать и не бороться за выживание, темп выбран правильно.

Медленный бег вместо гонки за скоростью

Во время медленного бега можно спокойно разговаривать и не сбиваться с дыхания.
Во время медленного бега можно спокойно разговаривать и не сбиваться с дыхания.Источник: Freepik

Медленным обычно называют бег в комфортном разговорном темпе. Это значит, что во время пробежки человек может поддерживать беседу и не задыхается после нескольких фраз. Такой подход считается одним из самых простых способов контролировать нагрузку без сложных расчетов и постоянной проверки пульса.

Универсальной скорости здесь не существует. Для опытного бегуна спокойным может быть темп 6 минут на километр, а для новичка — 10 минут. Поэтому специалисты советуют ориентироваться прежде всего на собственные ощущения, а не на цифры в спортивном приложении.

Интересно, что именно такие тренировки составляют основу подготовки многих профессиональных спортсменов. По данным спортивных исследований, бегуны, лыжники и другие атлеты проводят до 80% тренировочного времени на низкой интенсивности, а быстрые и тяжелые тренировки оставляют лишь для небольшой части занятий.

Главные преимущества спокойных пробежек

Спокойный темп помогает организму адаптироваться к нагрузкам постепенно и без лишнего стресса.
Спокойный темп помогает организму адаптироваться к нагрузкам постепенно и без лишнего стресса.Источник: Unsplash

Одно из главных преимуществ медленного бега — щадящая нагрузка на организм. Суставы, связки и мышцы получают меньше ударного воздействия, чем при скоростных тренировках. Поэтому риск перегрузок и некоторых беговых травм становится ниже, особенно если человек только начинает заниматься.

Полезен такой формат и для развития выносливости. Организм постепенно привыкает к нагрузкам, а сердечно-сосудистая система работает без постоянного выхода на предельные значения. Именно поэтому спокойные пробежки часто становятся базой для дальнейшего прогресса в беге.

Есть и еще один важный плюс — регулярность. Медленный бег легче вписать в повседневную жизнь, потому что после него не требуется долго восстанавливаться. А когда речь идет о поддержании формы, улучшении выносливости или снижении веса, то регулярные тренировки приносят больше пользы, чем редкие спортивные подвиги.

Кому стоит попробовать такой формат тренировок

Медленный бег становится первым шагом к регулярным тренировкам.
Медленный бег становится первым шагом к регулярным тренировкам.Источник: Freepik

В первую очередь такой формат подходит новичкам. Когда каждая пробежка проходит на пределе возможностей, желание тренироваться быстро исчезает. Спокойный темп помогает постепенно привыкнуть к нагрузке и чувствовать себя увереннее с каждой тренировкой.

Полезен медленный бег и тем, кто возвращается к спорту после длительного перерыва. После нескольких месяцев или даже лет без регулярных занятий организму требуется время на адаптацию, и попытки сразу бегать быстро заканчиваются усталостью или дискомфортом.

Подойдет такой формат и людям, которые не готовятся к соревнованиям, а просто хотят поддерживать здоровье и хорошую физическую форму. В этом случае пробежка перестает восприниматься как тяжелая работа и становится частью привычного образа жизни.