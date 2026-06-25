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Почему сводит мышцы во время тренировки: причины и первая помощь

Если во время тренировки неожиданно сводит мышцы, паниковать не стоит. Важно понимать, почему возникают такие спазмы и как правильно на них реагировать.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Во время тренировки мышцы постоянно сокращаются и расслабляются. При сильном утомлении, нехватке жидкости или резком увеличении нагрузки этот процесс может нарушиться — тогда мышца спазмируется. С такой ситуацией сталкиваются и бегуны, и любители фитнеса, и те, кто просто решил потренироваться интенсивнее обычного. Разбираемся, почему возникают судороги, как помочь себе во время приступа и что делать, чтобы они появлялись реже.

Из-за чего возникают судороги

Переутомление и обезвоживание чаще всего приводят к мышечным спазмам.
Переутомление и обезвоживание чаще всего приводят к мышечным спазмам.Источник: Freepik

Судорога — это непроизвольное сокращение мышцы, которая на какое-то время теряет способность нормально расслабляться. Такое состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и сопровождается резкой болью.

Одна из самых распространенных причин — переутомление. Когда нагрузка оказывается слишком высокой, мышцы начинают работать на пределе возможностей, из-за чего нарушается процесс их сокращения и расслабления. Риск судорог также повышается при недостатке жидкости, тренировках в жару, плохом восстановлении между занятиями и резком увеличении интенсивности упражнений.

Свою роль играет и подготовка к тренировке. Если пропускать разминку или сразу переходить к тяжелым упражнениям, мышцы хуже адаптируются к нагрузке. Именно поэтому судороги возникают во время интенсивного бега, длительных велотренировок, футбольных матчей и других видов активности, связанных с высокой выносливостью.

Первая помощь при мышечном спазме

Во время судороги важно остановиться и плавно растянуть напряженную мышцу.
Во время судороги важно остановиться и плавно растянуть напряженную мышцу.Источник: Freepik

Если мышцу свело прямо во время тренировки, первое, что нужно сделать, — остановиться. Попытка продолжить упражнение через боль может усилить спазм и повысить риск травмы.

После этого стоит аккуратно растянуть пострадавшую мышцу. Например, при судороге икроножной мышцы обычно помогает плавное движение стопы на себя. Растяжку нужно выполнять без резких рывков и удерживать до тех пор, пока напряжение не начнет уменьшаться.

Когда спазм пройдет, не стоит сразу возвращаться к прежней интенсивности нагрузки. Лучше немного отдохнуть, оценить самочувствие и только потом принимать решение о продолжении тренировки.

Привычки, которые помогают избежать судорог

Простые привычки помогают снизить риск судорог даже при регулярных тренировках.
Простые привычки помогают снизить риск судорог даже при регулярных тренировках.Источник: Freepik

Полностью исключить риск судорог невозможно, но несколько простых привычек помогают заметно снизить вероятность их появления:

  • Делать полноценную разминку перед тренировкой. Разогретые мышцы лучше справляются с нагрузкой и реже спазмируются.
  • Увеличивать нагрузку постепенно. Резкий переход к более интенсивным тренировкам повышает риск переутомления мышц.
  • Не забывать о восстановлении. Организму нужно время на отдых между занятиями, особенно после тяжелых тренировок.
  • Следить за водным балансом. Недостаток жидкости считается одной из самых распространенных причин мышечных спазмов.
  • Полноценно спать. Во время сна организм восстанавливается после физических нагрузок.
  • Делать растяжку, массаж или самомассаж. Эти процедуры помогают снять напряжение в мышцах после тренировки.
  • Сбалансированно питаться. Для нормальной работы мышцам необходимы белки, углеводы, витамины и минералы.

Соблюдение этих правил не гарантирует, что судорог никогда не будет, но помогает значительно снизить вероятность их появления во время тренировок.

Когда проблема требует внимания врача

Регулярные судороги без связи с нагрузкой требуют консультации специалиста.
Регулярные судороги без связи с нагрузкой требуют консультации специалиста.Источник: Freepik

Разовые судороги после интенсивной тренировки не считаются поводом для беспокойства. Особенно если они возникают после непривычной нагрузки, занятий в жаркую погоду или продолжительной физической активности.

Обратиться к врачу стоит в том случае, если спазмы повторяются регулярно, появляются без видимой причины или начинают беспокоить даже в состоянии покоя. Дополнительного внимания требуют ситуации, когда судороги сопровождаются сильной слабостью, онемением, отеками или другими необычными симптомами. В таких случаях проблема может быть связана не только с тренировками, поэтому важно разобраться в причинах вместе со специалистом и не заниматься самодиагностикой.