Почему сводит мышцы во время тренировки: причины и первая помощь

Во время тренировки мышцы постоянно сокращаются и расслабляются. При сильном утомлении, нехватке жидкости или резком увеличении нагрузки этот процесс может нарушиться — тогда мышца спазмируется. С такой ситуацией сталкиваются и бегуны, и любители фитнеса, и те, кто просто решил потренироваться интенсивнее обычного. Разбираемся, почему возникают судороги, как помочь себе во время приступа и что делать, чтобы они появлялись реже.