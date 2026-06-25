Как накачать ягодицы без приседаний: 3 лучших упражнения без нагрузки на колени

Приседания остаются одним из самых популярных упражнений для тренировки ягодиц, но подходят они далеко не всем. Одни избегают их из-за дискомфорта в коленях или пояснице, другие жалуются, что во время выполнения больше чувствуют нагрузку в бедрах. При этом хорошо проработать ягодичные мышцы можно и без классических приседаний. Главное — подобрать упражнения, которые дают нужную нагрузку и выполнять их с правильной техникой.