Как накачать ягодицы без приседаний: 3 лучших упражнения без нагрузки на колени

Приседания остаются одним из самых популярных упражнений для тренировки ягодиц, но подходят они далеко не всем. Одни избегают их из-за дискомфорта в коленях или пояснице, другие жалуются, что во время выполнения больше чувствуют нагрузку в бедрах. При этом хорошо проработать ягодичные мышцы можно и без классических приседаний. Главное — подобрать упражнения, которые дают нужную нагрузку и выполнять их с правильной техникой.
Почему ягодицы можно тренировать без приседаний
Ягодичные мышцы работают не только во время приседаний. Они активно включаются в любые движения, связанные с разгибанием бедра и отведением таза назад. Именно поэтому для тренировки этой зоны подходят и другие упражнения, в которых нет классического приседа.
При этом результат зависит не только от выбора упражнений, но и от техники выполнения. Во время движения важно контролировать положение корпуса, избегать резких рывков и концентрироваться на работе ягодиц. Если нагрузка уходит в поясницу или переднюю поверхность бедра, эффективность тренировки снижается.
3 упражнения для ягодиц без приседаний
Если тренировка проходит дома, для этих упражнений понадобится только коврик и пара гантелей. Если гантелей нет, их можно заменить бутылками с водой.
1. Выпады назад с гантелями
Сделайте шаг назад одной ногой и плавно опуститес, сохраняя спину ровной. В нижней точке оба колена должны быть согнуты под углом 90 градусов. Основную нагрузку получают ягодичные мышцы и задняя поверхность бедра. Выполните 15−20 повторений на каждую ногу.
2. Румынская тяга с гантелями
Поставьте ноги на ширине таза и слегка согните колени. Отведите таз назад и наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой. Затем вернитесь в исходное положение за счет напряжения ягодиц. Упражнение помогает хорошо проработать ягодицы и заднюю поверхность бедра, а также улучшает подвижность тазобедренного сустава. Выполните 15−20 повторений.
3. Ягодичный мост на одной ноге
Лягте на спину, согните одну ногу и поставьте стопу на пол. Вторую ногу вытяните вперед. Поднимайте таз вверх до прямой линии корпуса, а затем плавно опускайтесь. За счет опоры на одну ногу ягодичные мышцы получают более высокую нагрузку, чем в классическом варианте упражнения. Выполните 15−20 повторений на каждую ногу.
Для домашней тренировки достаточно сделать 3−5 подходов каждого упражнения с отдыхом 30 секунд между ними.
Что поможет быстрее увидеть результат
Даже самые эффективные упражнения не дадут заметного результата, если выполнять их время от времени. Для роста и укрепления мышц важна регулярность, поэтому тренироваться стоит несколько раз в неделю, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма.
Не менее важную роль играет питание. Для восстановления и роста мышечной ткани организму нужен белок, поэтому его должно быть достаточно в ежедневном рационе. Также стоит следить за общей калорийностью питания: если цель заключается не только в укреплении, но и в более выраженном рельефе ягодиц, значение имеет и процент жировой ткани в организме.
Не стоит забывать и про восстановление. Во время отдыха мышцы адаптируются к нагрузке, поэтому полноценный сон и перерывы между тренировками помогут быстрее увидеть рельеф.