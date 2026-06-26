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Что взять на пикник, чтобы не нарушить свою норму калорий: 5 вариантов блюд

На пикнике легко съесть больше, чем планировалось, особенно в приятной компании. Рассказываем, какие блюда помогут остаться в рамках своей нормы калорий и не чувствовать голода.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Чтобы не считать каждую съеденную калорию на природе, достаточно заранее продумать меню. Собрали пять блюд и закусок, которые удобно взять с собой на природу, чтобы не выйти за рамки привычной нормы.

Ферментированные овощи

Ферментированные овощи хорошо сочетаются с мясом.
Ферментированные овощи хорошо сочетаются с мясом.Источник: Freepik

Ферментированные овощи могут стать отличной закуской для пикника, особенно если в меню есть мясо или блюда на гриле. Они содержат мало калорий, хорошо освежают в жаркую погоду и помогают разнообразить стол без тяжелых соусов и майонезных салатов.

Ингредиенты:

  • редиска — 100 г;
  • кабачок — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп;
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарежьте редиску на четвертинки, а кабачок — крупной соломкой.
  2. Переложите овощи в банку с крышкой.
  3. Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала овощи.
  4. Добавьте соль, перец, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.
  5. Закройте банку, встряхните и дайте содержимому остыть.
  6. После этого уберите банку в холодильник на 2−3 часа.

КБЖУ на 100 г: 22,5 ккал / белки — 0,8 г / жиры — 0,3 г / углеводы — 4,2 г.

Сэндвичи с индейкой

Такой перекус помогает спокойно дождаться шашлыка без набегов на снеки. 
Такой перекус помогает спокойно дождаться шашлыка без набегов на снеки. Источник: Freepik

Такие сэндвичи насыщают лучше обычных бутербродов с колбасой благодаря высокому содержанию белка. Ржаной хлеб и овощи добавляют клетчатку, а умеренная калорийность позволяет взять перекус с собой без опасений за дневной рацион.

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб;
  • грудка индейки;
  • огурец;
  • маринованный перец халапеньо;
  • каймак или мягкий сливочный сыр.

Как приготовить:

  1. Нарежьте хлеб порционными кусочками.
  2. Огурец и индейку нарежьте тонкими слайсами.
  3. Смажьте хлеб тонким слоем каймака.
  4. Выложите индейку, кольца халапеньо и огурец.
  5. Накройте вторым кусочком хлеба.
  6. При желании слегка подсушите сэндвич в бутерброднице или на гриле.

КБЖУ на 1 сэндвич (около 100 г): 130 ккал / белки — 13 г / жиры — 2,8 г / углеводы — 8 г.

Ягодные канапе

Ягоды и сыр делают закуску одновременно легкой и достаточно сытной.
Ягоды и сыр делают закуску одновременно легкой и достаточно сытной.Источник: Freepik

Если на пикнике хочется чего-то сладкого, необязательно брать с собой печенье, шоколад или готовые десерты. Ягодные канапе помогают разнообразить меню и при этом остаются достаточно легкой закуской. Дополнительную сытость обеспечивает сыр, а ягоды и виноград делают вкус более свежим и насыщенным.

Ингредиенты:

  • клубника;
  • виноград без косточек;
  • мягкий сыр бри;
  • небольшой огурец;
  • шпажки для канапе.

Как приготовить:

  1. Нарежьте клубнику и огурец кружочками толщиной около 1 см.
  2. Сыр нарежьте небольшими кубиками или треугольниками.
  3. Нанизывайте на шпажку виноград, огурец, клубнику и сыр.
  4. Перед подачей уберите канапе в контейнер и охладите.

КБЖУ на 1 канапе: 39 ккал / белки — 2 г / жиры — 3 г / углеводы — 1 г.

Легкие хачапури из лаваша

Хачапури из лаваша получаются легче традиционной выпечки и удобны для пикника.
Хачапури из лаваша получаются легче традиционной выпечки и удобны для пикника.Источник: Freepik

Такая закуска напоминает привычную выпечку, но получается менее калорийной за счет тонкого лаваша и умеренного количества начинки. Хачапури можно брать с собой на природу, есть их можно как горячими, так и остывшими.

Ингредиенты на 6 порций:

  • тонкий лаваш — 2 листа;
  • сыр камамбер — 150 г;
  • адыгейский сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • свежая зелень.

Как приготовить:

  1. Натрите сыры на крупной терке.
  2. Смешайте их с мелко нарубленной зеленью и яйцом.
  3. Нарежьте лаваш на треугольники.
  4. Выложите начинку и сверните лаваш кармашком.
  5. Запеките в вафельнице, бутерброднице, электрогриле или на сковороде-гриль до румяной корочки.

КБЖУ на 100 г: 172 ккал / белки — 10,5 г / жиры — 11 г / углеводы — 8 г.

Запеченная кукуруза

Запеченная кукуруза помогает разнообразить пикник без чипсов и сухариков.
Запеченная кукуруза помогает разнообразить пикник без чипсов и сухариков.Источник: Freepik

Запеченная кукуруза помогает разнообразить меню пикника и может стать более интересной альтернативой привычным снекам. Она содержит клетчатку, хорошо насыщает и имеет понятный состав без длинного списка добавок.

Ингредиенты на 3 порции:

  • кукуруза — 3 початка;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • сладкая паприка;
  • соль;
  • молотый перец.

Как приготовить:

  1. Смешайте масло с паприкой, солью и перцем.
  2. Очистите кукурузу от листьев и разрежьте каждый початок на несколько частей.
  3. Натрите кукурузу подготовленной смесью.
  4. Выложите на противень с пергаментом.
  5. Запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов до появления золотистой корочки.

КБЖУ на порцию: 224 ккал / белки — 3 г / жиры — 12 г / углеводы — 21 г.