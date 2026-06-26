Что взять на пикник, чтобы не нарушить свою норму калорий: 5 вариантов блюд

Ферментированные овощи могут стать отличной закуской для пикника, особенно если в меню есть мясо или блюда на гриле. Они содержат мало калорий, хорошо освежают в жаркую погоду и помогают разнообразить стол без тяжелых соусов и майонезных салатов.