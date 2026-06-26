Что взять на пикник, чтобы не нарушить свою норму калорий: 5 вариантов блюд

Чтобы не считать каждую съеденную калорию на природе, достаточно заранее продумать меню. Собрали пять блюд и закусок, которые удобно взять с собой на природу, чтобы не выйти за рамки привычной нормы.
Ферментированные овощи
Ферментированные овощи могут стать отличной закуской для пикника, особенно если в меню есть мясо или блюда на гриле. Они содержат мало калорий, хорошо освежают в жаркую погоду и помогают разнообразить стол без тяжелых соусов и майонезных салатов.
Ингредиенты:
- редиска — 100 г;
- кабачок — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
- Нарежьте редиску на четвертинки, а кабачок — крупной соломкой.
- Переложите овощи в банку с крышкой.
- Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала овощи.
- Добавьте соль, перец, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.
- Закройте банку, встряхните и дайте содержимому остыть.
- После этого уберите банку в холодильник на 2−3 часа.
КБЖУ на 100 г: 22,5 ккал / белки — 0,8 г / жиры — 0,3 г / углеводы — 4,2 г.
Сэндвичи с индейкой
Такие сэндвичи насыщают лучше обычных бутербродов с колбасой благодаря высокому содержанию белка. Ржаной хлеб и овощи добавляют клетчатку, а умеренная калорийность позволяет взять перекус с собой без опасений за дневной рацион.
Ингредиенты:
- ржаной хлеб;
- грудка индейки;
- огурец;
- маринованный перец халапеньо;
- каймак или мягкий сливочный сыр.
Как приготовить:
- Нарежьте хлеб порционными кусочками.
- Огурец и индейку нарежьте тонкими слайсами.
- Смажьте хлеб тонким слоем каймака.
- Выложите индейку, кольца халапеньо и огурец.
- Накройте вторым кусочком хлеба.
- При желании слегка подсушите сэндвич в бутерброднице или на гриле.
КБЖУ на 1 сэндвич (около 100 г): 130 ккал / белки — 13 г / жиры — 2,8 г / углеводы — 8 г.
Ягодные канапе
Если на пикнике хочется чего-то сладкого, необязательно брать с собой печенье, шоколад или готовые десерты. Ягодные канапе помогают разнообразить меню и при этом остаются достаточно легкой закуской. Дополнительную сытость обеспечивает сыр, а ягоды и виноград делают вкус более свежим и насыщенным.
Ингредиенты:
- клубника;
- виноград без косточек;
- мягкий сыр бри;
- небольшой огурец;
- шпажки для канапе.
Как приготовить:
- Нарежьте клубнику и огурец кружочками толщиной около 1 см.
- Сыр нарежьте небольшими кубиками или треугольниками.
- Нанизывайте на шпажку виноград, огурец, клубнику и сыр.
- Перед подачей уберите канапе в контейнер и охладите.
КБЖУ на 1 канапе: 39 ккал / белки — 2 г / жиры — 3 г / углеводы — 1 г.
Легкие хачапури из лаваша
Такая закуска напоминает привычную выпечку, но получается менее калорийной за счет тонкого лаваша и умеренного количества начинки. Хачапури можно брать с собой на природу, есть их можно как горячими, так и остывшими.
Ингредиенты на 6 порций:
- тонкий лаваш — 2 листа;
- сыр камамбер — 150 г;
- адыгейский сыр — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- свежая зелень.
Как приготовить:
- Натрите сыры на крупной терке.
- Смешайте их с мелко нарубленной зеленью и яйцом.
- Нарежьте лаваш на треугольники.
- Выложите начинку и сверните лаваш кармашком.
- Запеките в вафельнице, бутерброднице, электрогриле или на сковороде-гриль до румяной корочки.
КБЖУ на 100 г: 172 ккал / белки — 10,5 г / жиры — 11 г / углеводы — 8 г.
Запеченная кукуруза
Запеченная кукуруза помогает разнообразить меню пикника и может стать более интересной альтернативой привычным снекам. Она содержит клетчатку, хорошо насыщает и имеет понятный состав без длинного списка добавок.
Ингредиенты на 3 порции:
- кукуруза — 3 початка;
- оливковое масло — 2 ст. ложки;
- сладкая паприка;
- соль;
- молотый перец.
Как приготовить:
- Смешайте масло с паприкой, солью и перцем.
- Очистите кукурузу от листьев и разрежьте каждый початок на несколько частей.
- Натрите кукурузу подготовленной смесью.
- Выложите на противень с пергаментом.
- Запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов до появления золотистой корочки.
КБЖУ на порцию: 224 ккал / белки — 3 г / жиры — 12 г / углеводы — 21 г.