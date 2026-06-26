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Как питается Яна Рудковская в 51 год: ее главные правила и секреты красоты

Яна Рудковская известна благодаря железной дисциплине в вопросах питания. Однако сегодня ее рацион сильно отличается от жестких диет, которыми она увлекалась раньше.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

При росте 165 сантиметров Яна Рудковская весит всего 53 кг. Продюсер признается, что ради стройной фигуры раньше могла неделями сидеть на гречке, кефире и других жестких диетах, однако со временем отказалась от таких методов. Сегодня основу ее рациона составляют плотные завтраки, натуральные продукты и строгий режим питания, который она дополняет регулярными тренировками.

Плотный завтрак и легкий ужин

Большую часть дневной нормы калорий Яна старается съедать за завтраком.
Большую часть дневной нормы калорий Яна старается съедать за завтраком.Источник: Соцсети

Главное правило питания Яны Рудковской — получать большую часть калорий в первой половине дня. По словам продюсера, около половины суточного рациона приходится именно на завтрак.

Утренний прием пищи у нее основной. В меню могут входить каша, несколько соцветий брокколи и свежие ягоды. Иногда она завтракает омлетом и круассаном. Такой завтрак помогает долго сохранять чувство сытости и обходиться без постоянных перекусов.

Вечером Рудковская предпочитает есть значительно меньше. Она старается выбирать легкие блюда, не перекусывает на ночь и обычно завершает приемы пищи не позднее 19:00. По мнению продюсера, такой режим помогает поддерживать стабильный вес без строгих ограничений.

Отказ от жестких диет

Раньше продюсер могла сидеть на гречке и кефире неделями.
Раньше продюсер могла сидеть на гречке и кефире неделями.Источник: Соцсети

Раньше Рудковская часто прибегала к экспресс-методам похудения. Ради быстрого результата она могла неделями питаться только гречкой или устраивать разгрузочные дни на кефире и йогурте.

По словам продюсера, подобные эксперименты со временем негативно сказались на здоровье. После обследований и консультаций со специалистами она пересмотрела свое отношение к диетам и пришла к выводу, что длительные ограничения приносят организму больше вреда, чем пользы.

Сейчас Яна подчеркивает, что после 40 лет особенно важно внимательно относиться к рациону и не увлекаться жесткими монодиетами. Однако для кратковременной коррекции веса она по-прежнему может использовать строгие разгрузочные схемы питания.

Основные правила для поддержания формы

Регулярные тренировки стали такой же важной частью режима, как и контроль питания.
Регулярные тренировки стали такой же важной частью режима, как и контроль питания.Источник: Соцсети

Отказавшись от жестких диет, Рудковская не перестала следить за питанием. Просто вместо голодовок и монодиет в ее жизни появились другие привычки.

Продюсер старается выбирать натуральные продукты и следить за балансом белков, жиров и углеводов. Она исключает тяжелую жирную пищу, всегда следит за количеством выпитой воды и внимательно относится к сигналам организма. После обследований выяснилось, что некоторые любимые продукты ей не подходят, организм их просто не усваивает, поэтому часть рациона пришлось скорректировать.

Еще одна важная часть режима — спорт. Яна рассказывала, что тренируется 3−4 раза в неделю, хотя при таком графике это дается непросто. По ее словам, именно комплексный подход позволяет ей так хорошо выглядеть даже в 51 год.