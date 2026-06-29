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5 летних смузи с суперфудами, чтобы получить клетчатку и витамины

Летом смузи часто заменяют завтрак или перекус, но не все такие напитки одинаково полезны. Несколько популярных суперфудов помогут получить больше пользы без лишних калорий.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Смузи может стать удобным завтраком, перекусом после тренировки или легкой альтернативой десерту. Но чтобы напиток действительно насыщал, в него стоит добавлять не только фрукты и ягоды. Собрали несколько популярных суперфудов, которые помогут сделать смузи более питательным и при этом не повлияют на его калорийность.

Смузи с семенами чиа

Семена чиа добавляют содержат клетчатку и помогают дольше сохранять чувство сытости.
Семена чиа добавляют содержат клетчатку и помогают дольше сохранять чувство сытости.Источник: Freepik

Семена чиа считаются одним из самых популярных суперфудов благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов и полезных жирных кислот. При контакте с жидкостью они впитывают влагу и увеличиваются в объеме, поэтому такой смузи помогает дольше сохранять чувство сытости и хорошо подходит для завтрака или перекуса.

Ингредиенты на 1 порцию (около 450 мл):

  • 1 стакан орехового молока;
  • 1 стакан замороженных ягод;
  • ½ банана;
  • 2 ст. л. семян чиа;
  • 1 стакан шпината.

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Напиток получается густым, освежающим и достаточно питательным.

Калорийность: 300 ккал на порцию (450 мл).

Смузи с ягодами годжи

Ягоды годжи хорошо сочетаются с клубникой и бананом, делая смузи более насыщенным по вкусу.
Ягоды годжи хорошо сочетаются с клубникой и бананом, делая смузи более насыщенным по вкусу.Источник: Freepik

Ягоды годжи называют одним из самых известных суперфудов. Они содержат витамины, антиоксиданты и микроэлементы, а благодаря легкой сладости хорошо сочетаются с фруктами и ягодами. Такой смузи может стать удачной альтернативой сладкому перекусу в течение дня.

Ингредиенты на 1 порцию (400 мл):

  • 2 ст. л. ягод годжи;
  • ½ стакана натурального йогурта;
  • 1 банан;
  • 4 замороженные клубники;
  • 1 ст. л. арахисовой пасты.

Ягоды годжи можно предварительно замочить на 10−15 минут, чтобы они стали мягче. После этого все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Смузи получается кремовым, с легким ягодным вкусом и приятной сладостью без большого количества добавленного сахара.

Калорийность: 320 ккал на порцию (400 мл).

Смузи с порошком асаи

Асаи придает смузи насыщенный ягодный вкус и делает напиток более питательным.
Асаи придает смузи насыщенный ягодный вкус и делает напиток более питательным.Источник: Freepik

Ягоды асаи стали популярны благодаря высокому содержанию антиоксидантов и растительного белка. Этот суперфуд часто используют для приготовления смузи и боулов, его насыщенный ягодный вкус хорошо сочетается с бананом, голубикой и кисломолочными продуктами.

Ингредиенты на 1 порцию (500 мл):

  • 1 банан;
  • ½ стакана молока;
  • 1,5 стакана натурального йогурта;
  • 6 ст. л. порошка асаи;
  • 2 стакана замороженной голубики;
  • 2 ст. л. меда;
  • 1 стакан льда.

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Для этого рецепта понадобится достаточно мощный блендер, который сможет измельчить лед. Напиток получается густым, освежающим и с ярким ягодным вкусом.

Калорийность: около 380 ккал на порцию (500 мл).

Смузи со шпинатом и ягодами

Шпинат почти не чувствуется, но делает смузи более питательным и богатым клетчаткой.
Шпинат почти не чувствуется, но делает смузи более питательным и богатым клетчаткой.Источник: Freepik

Суперфудом может быть не только экзотический продукт. Обычный шпинат содержит витамины, минералы и клетчатку, а в сочетании с ягодами и фруктами его вкус практически не ощущается. Поэтому такой смузи подойдет даже тем, кто обычно не любит зелень.

Ингредиенты на 1 порцию (500 мл):

  • 2 стакана шпината;
  • ¾ стакана воды;
  • ¾ стакана апельсинового сока;
  • 1 стакан замороженной клубники;
  • 1 стакан замороженной голубики;
  • 2 банана.

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Напиток получается ярким, освежающим и богатым клетчаткой, которая помогает сохранять чувство сытости.

Калорийность: около 300 ккал на порцию (500 мл).

Смузи с гранатом

Гранат придает смузи освежающую кислинку.
Гранат придает смузи освежающую кислинку.Источник: Sahand Babali/CC0

Гранат ценят за высокое содержание антиоксидантов, витаминов и насыщенный вкус с легкой кислинкой. Такой смузи особенно хорошо освежает в жаркую погоду и помогает разнообразить привычные фруктовые напитки.

Ингредиенты на 1 порцию (около 450−500 мл):

  • 1 стакан колотого льда;
  • 2 банана;
  • ½ стакана натурального йогурта;
  • ½ стакана гранатового сока;
  • 3 ст. л. зерен граната;
  • 1−2 ст. л. меда по вкусу.

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Перед подачей смузи можно украсить несколькими зернами граната. Напиток получается ярким, ароматным и с приятным балансом сладости и кислинки.

Калорийность: около 320 ккал на порцию (450 мл).