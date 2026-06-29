5 летних смузи с суперфудами, чтобы получить клетчатку и витамины

Смузи может стать удобным завтраком, перекусом после тренировки или легкой альтернативой десерту. Но чтобы напиток действительно насыщал, в него стоит добавлять не только фрукты и ягоды. Собрали несколько популярных суперфудов, которые помогут сделать смузи более питательным и при этом не повлияют на его калорийность.
Смузи с семенами чиа
Семена чиа считаются одним из самых популярных суперфудов благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов и полезных жирных кислот. При контакте с жидкостью они впитывают влагу и увеличиваются в объеме, поэтому такой смузи помогает дольше сохранять чувство сытости и хорошо подходит для завтрака или перекуса.
Ингредиенты на 1 порцию (около 450 мл):
- 1 стакан орехового молока;
- 1 стакан замороженных ягод;
- ½ банана;
- 2 ст. л. семян чиа;
- 1 стакан шпината.
Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Напиток получается густым, освежающим и достаточно питательным.
Калорийность: 300 ккал на порцию (450 мл).
Смузи с ягодами годжи
Ягоды годжи называют одним из самых известных суперфудов. Они содержат витамины, антиоксиданты и микроэлементы, а благодаря легкой сладости хорошо сочетаются с фруктами и ягодами. Такой смузи может стать удачной альтернативой сладкому перекусу в течение дня.
Ингредиенты на 1 порцию (400 мл):
- 2 ст. л. ягод годжи;
- ½ стакана натурального йогурта;
- 1 банан;
- 4 замороженные клубники;
- 1 ст. л. арахисовой пасты.
Ягоды годжи можно предварительно замочить на 10−15 минут, чтобы они стали мягче. После этого все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Смузи получается кремовым, с легким ягодным вкусом и приятной сладостью без большого количества добавленного сахара.
Калорийность: 320 ккал на порцию (400 мл).
Смузи с порошком асаи
Ягоды асаи стали популярны благодаря высокому содержанию антиоксидантов и растительного белка. Этот суперфуд часто используют для приготовления смузи и боулов, его насыщенный ягодный вкус хорошо сочетается с бананом, голубикой и кисломолочными продуктами.
Ингредиенты на 1 порцию (500 мл):
- 1 банан;
- ½ стакана молока;
- 1,5 стакана натурального йогурта;
- 6 ст. л. порошка асаи;
- 2 стакана замороженной голубики;
- 2 ст. л. меда;
- 1 стакан льда.
Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Для этого рецепта понадобится достаточно мощный блендер, который сможет измельчить лед. Напиток получается густым, освежающим и с ярким ягодным вкусом.
Калорийность: около 380 ккал на порцию (500 мл).
Смузи со шпинатом и ягодами
Суперфудом может быть не только экзотический продукт. Обычный шпинат содержит витамины, минералы и клетчатку, а в сочетании с ягодами и фруктами его вкус практически не ощущается. Поэтому такой смузи подойдет даже тем, кто обычно не любит зелень.
Ингредиенты на 1 порцию (500 мл):
- 2 стакана шпината;
- ¾ стакана воды;
- ¾ стакана апельсинового сока;
- 1 стакан замороженной клубники;
- 1 стакан замороженной голубики;
- 2 банана.
Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Напиток получается ярким, освежающим и богатым клетчаткой, которая помогает сохранять чувство сытости.
Калорийность: около 300 ккал на порцию (500 мл).
Смузи с гранатом
Гранат ценят за высокое содержание антиоксидантов, витаминов и насыщенный вкус с легкой кислинкой. Такой смузи особенно хорошо освежает в жаркую погоду и помогает разнообразить привычные фруктовые напитки.
Ингредиенты на 1 порцию (около 450−500 мл):
- 1 стакан колотого льда;
- 2 банана;
- ½ стакана натурального йогурта;
- ½ стакана гранатового сока;
- 3 ст. л. зерен граната;
- 1−2 ст. л. меда по вкусу.
Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до однородной консистенции. Перед подачей смузи можно украсить несколькими зернами граната. Напиток получается ярким, ароматным и с приятным балансом сладости и кислинки.
Калорийность: около 320 ккал на порцию (450 мл).