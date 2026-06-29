5 летних смузи с суперфудами, чтобы получить клетчатку и витамины

Смузи может стать удобным завтраком, перекусом после тренировки или легкой альтернативой десерту. Но чтобы напиток действительно насыщал, в него стоит добавлять не только фрукты и ягоды. Собрали несколько популярных суперфудов, которые помогут сделать смузи более питательным и при этом не повлияют на его калорийность.