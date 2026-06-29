Минус 5 кг за два месяца: как похудела Наташа Королева

В 2026 году артистка снова оказалась в центре внимания из-за своего преображения. Королева рассказала, что обратилась к эндокринологу и начала снижать вес под контролем специалиста. Параллельно певица стала внимательнее относиться к питанию, контролировать порции и больше двигаться. Теперь она говорит не только о похудении, но и о здоровье, самочувствии и желании снова носить любимые вещи.