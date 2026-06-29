Минус 5 кг за два месяца: как похудела Наташа Королева

В 2026 году артистка снова оказалась в центре внимания из-за своего преображения. Королева рассказала, что обратилась к эндокринологу и начала снижать вес под контролем специалиста. Параллельно певица стала внимательнее относиться к питанию, контролировать порции и больше двигаться. Теперь она говорит не только о похудении, но и о здоровье, самочувствии и желании снова носить любимые вещи.
Как Наташа Королева похудела
О результатах похудения Наташа Королева рассказала сама. По словам певицы, за два месяца ей удалось сбросить 5 кг. После этого артистка стала чаще публиковать фотографии в облегающих платьях и купальниках, а во время отдыха в Майами продемонстрировала постройневшую фигуру на пляже.
Королева не скрывает, что решила обратиться за помощью к специалистам после того, как привычные способы перестали приносить заметный результат. Певица прошла обследование и обратилась к эндокринологу, который назначил ей препарат для снижения веса. Артистка рассказала, что именно комплексный подход помог добиться желаемых изменений.
Поклонники быстро заметили перемены во внешности звезды. В комментариях под ее фотографиями появились десятки комплиментов, а сама Наташа призналась, что довольна результатом и чувствует себя гораздо увереннее.
Почему прежние диеты перестали работать
В разные периоды жизни Наташа Королева не раз пыталась худеть с помощью строгих ограничений. Среди популярных способов были монодиеты на кефире, гречке и другие варианты быстрого снижения веса. Такие методы действительно давали результат, но удержать его надолго было сложно.
Со временем артистка пришла к выводу, что жесткие ограничения подходят далеко не всем. С возрастом организму становится сложнее переносить резкие изменения в питании, к тому же строгие диеты сильно влияют на самочувствие и обмен веществ. Поэтому певица в свои 53 года решила отказаться от постоянных экспериментов с рационом и сосредоточиться на более комфортных способах поддержания формы.
Какие изменения появились в питании и образе жизни
После похудения Наташа Королева стала внимательнее относиться к своему рациону. Певица признается, что теперь контролирует размер порций и старается не переедать, особенно во время встреч в ресторанах и праздничных мероприятий.
Изменился и режим питания. Артистка старается избегать поздних перекусов и более осознанно подходит к выбору продуктов. При этом Королева не говорит о жестких запретах и не исключает из меню целые группы продуктов, предпочитая придерживаться умеренности.
Важной частью поддержания формы певица считает физическую активность. По словам Натальи, хороший результат складывается сразу из нескольких факторов: питания, движения и регулярного внимания к своему здоровью.