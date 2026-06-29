Продукты для снижения аппетита: что добавить в рацион, чтобы меньше есть

Перекусы в течение дня часто более калорийные, чем основные приемы пищи. Из-за этого вес постепенно растет, энергии становится меньше, да и самочувствие ухудшается. Но хорошая новость в том, что можно включить в рацион продукты, которые будут долго поддерживать чувство насыщения, и уберегут вас от переедания.