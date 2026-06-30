HIIT-тренировка на все тело стоя: 15 минут для начинающих

HIIT — это высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ), в которой короткие периоды активной работы чередуются с отдыхом или более легкой нагрузкой. Такой формат позволяет за короткое время задействовать несколько мышечных групп и повысить общую выносливость. Отвечаем на часто задаваемые вопросы об этом комплексе.