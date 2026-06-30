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HIIT-тренировка на все тело стоя: 15 минут для начинающих

HIIT-тренировка на все тело стоя выручает, когда времени на полноценную тренировку мало, а дать нагрузку мышцам хочется.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

HIIT — это высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ), в которой короткие периоды активной работы чередуются с отдыхом или более легкой нагрузкой. Такой формат позволяет за короткое время задействовать несколько мышечных групп и повысить общую выносливость. Отвечаем на часто задаваемые вопросы об этом комплексе.

Помогает ли HIIT для похудения?

Интервальная тренировка может увеличить расход калорий и стать хорошим дополнением к программе снижения веса. Однако результат зависит еще и от питания, повседневной активности и режима сна.

Подходит ли HIIT-тренировка на все тело стоя для начинающих?

Да, если выполнять упражнения в комфортном темпе, такая интервальная тренировка для начинающих поможет постепенно развить выносливость и укрепить основные мышечные группы.

Сколько раз в неделю делать высокоинтенсивную тренировку на 15 минут?

Для большинства начинающих достаточно двух-трех занятий в неделю. Между тренировками нужно оставлять как минимум один день для восстановления.

Можно ли выполнять ВИИТ без прыжков на все тело?

ВИИТ без прыжков снижает ударную нагрузку на коленные и голеностопные суставы, поэтому такой формат часто рекомендуют новичкам. Несмотря на отсутствие прыжков, интенсивность тренировки остается достаточно высокой за счет непрерывной смены упражнений.