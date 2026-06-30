10-минутная тренировка для сжигания жира на все тело

Экспресс-тренировка для похудения подойдет людям с плотным графиком работы и всем, кто ищет максимальную пользу за минимальное время. Комплекс упражнений не требует покупки специального инвентаря. Высокая интенсивность движений позволяет быстро поднять пульс, разогнать лимфу и включить в работу основные мышечные группы всего тела.