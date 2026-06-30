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Как накачать нижний пресс: тренировка в домашних условиях

Как накачать нижний пресс — показываем упражнения для проработки живота и создания кубиков.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Как накачать нижний пресс — один из самых популярных вопросов среди тех, кто тренируется дома. В этой тренировке собраны упражнения с акцентом на нижнюю часть живота. Комплекс поможет укрепить мышцы кора и сделать пресс сильнее.

Какие упражнения на нижнюю часть живота самые эффективные?

В такие комплексы входят подъемы ног лежа, скручивания, подтягивание коленей к груди, варианты планки и упражнения с удержанием ног. Главное — не раскачиваться за счет инерции, а выполнять каждое повторение под контролем мышц живота.

Можно ли накачать пресс за неделю в домашних условиях?

За это время можно улучшить тонус мышц и освоить технику упражнений, но чтобы появились кубики на животе, требуется несколько недель или месяцев тренировок. Скорость результата зависит от процента жира в организме, питания и режима сна.

Поможет ли тренировка убрать низ живота?

Локально сжечь жир только в одной области невозможно. Для уменьшения объема необходим комплексный подход: регулярные тренировки, умеренный дефицит калорий и двигательная активность.

Подойдет ли комплекс на нижний пресс дома для начинающих?

Да, новичкам лучше начать с простых вариантов: обратных скручиваний, поочередных подъемов ног и упражнений с согнутыми коленями. Если поясница начинает отрываться от пола, стоит уменьшить амплитуду движений.