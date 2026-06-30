Как убрать жир с бедер за 14 дней — тренировка на 15 минут, без прыжков

15-минутная тренировка без прыжков подходит тем, кто хочет укрепить мышцы ног и ягодиц без ударной нагрузки на суставы. Кардиоупражнения помогают увеличить расход энергии и сделать ноги более подтянутыми. Разбираем вопросы похудение в ногах за две недели и сжигание жира на ляжках.