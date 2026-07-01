Никаких изнурительных тренировок: как Хайди Клум держит себя в форме после 50 лет

Секрет Хайди — в движении, которое не превращается в наказание. Она занимается спортом круглый год, а не только перед съемками или отпуском, и старается оставаться активной в обычной жизни. Поэтому ее подход удивляет своей простотой: тренировки несколько раз в неделю, много движения в течение дня и питание без жестких запретов.
Бег, плавание и батут вместо скучного фитнеса
Хайди Клум занимается спортом четыре раза в неделю, но не привязывается к одному виду тренировок. В разные дни она бегает, ездит на велосипеде, плавает, занимается силовыми упражнениями или йогой. Такой подход помогает не терять интерес к занятиям и равномерно нагружать разные группы мышц.
Есть у модели и необычные тренировки. Например, она любит прыгать на батуте, считая такие занятия отличным способом совместить кардио и тренировку мышц кора. Еще одно ее увлечение — тяжелый обруч, который помогает поддерживать мышцы корпуса в тонусе.
Большую часть тренировок Хайди старается проводить на свежем воздухе. По словам модели, ей гораздо легче сохранять мотивацию, если вместо душного спортзала можно побегать в парке, покататься на велосипеде или поплавать в бассейне.
Активный образ жизни
Хайди уверена, что хорошую форму поддерживают не только тренировки, но и движение в течение дня. Она много гуляет, любит активный отдых с семьей, танцует и старается как можно меньше времени проводить сидя. Такой подход позволяет расходовать много энергии даже без дополнительных занятий.
Еще одно правило модели в ее 53 года — не тренироваться только перед отпуском или важными съемками. Она поддерживает привычный режим круглый год и считает, что именно регулярность помогает оставаться в форме.
Сбалансированное питание без строгих ограничений
Модель не придерживается жестких диет. Она следует принципу 80/20: большую часть рациона составляют полезные продукты, а оставшиеся 20% приходятся на любимую еду. Такой подход помогает не чувствовать постоянных ограничений и сохранять привычный режим питания.
Каждое утро модель готовит смузи из фруктов и моркови, в течение дня пьет много воды, основу ее рациона составляют нежирные источники белка, свежие овощи и фрукты. При этом от хлеба, булочек и пасты Хайди почти полностью отказалась, чтобы поддерживать стабильный вес.
По словам модели, именно умеренность помогает ей оставаться в форме долгие годы. Она не стремится к идеальному рациону каждый день, но старается, чтобы полезные продукты составляли основу питания.