Никаких изнурительных тренировок: как Хайди Клум держит себя в форме после 50 лет

Секрет Хайди — в движении, которое не превращается в наказание. Она занимается спортом круглый год, а не только перед съемками или отпуском, и старается оставаться активной в обычной жизни. Поэтому ее подход удивляет своей простотой: тренировки несколько раз в неделю, много движения в течение дня и питание без жестких запретов.