Дом вместо спортзала: как тренироваться без абонемента и не терять форму

Основная сложность тренировок без зала — отсутствие структуры и оборудования. Но эту задачу можно решить с помощью простых и доступных вещей, которые заменяют тренажеры и помогают выстроить регулярные занятия. Важно не только выбрать формат тренировок, но и создать комфортную среду, чтобы заниматься было удобно и безопасно. Ниже — практичные советы, которые помогут организовать тренировки без привязки к фитнес-клубу.