Как подтянуть руки после 40: 3 простых упражнения против «крыльев»

Лягте на спину на коврик или жесткий матрас. Возьмите в руки гантели весом 0,5−1 кг или обычные полуторалитровые бутылки с водой. Руки вытяните вверх, ладони направьте друг к другу. Без рывков разведите руки в стороны до уровня плеч, локти должны быть слегка согнуты, примерно на 20−30 градусов. Затем так же плавно верните руки в исходное положение. Многие отмечают первые изменения уже через 2−3 недели регулярных занятий.