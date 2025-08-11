7 лучших упражнений для похудения рук и борьбы с обвисанием

Чтобы избавиться от дряблости и лишнего объема, важно понимать: упражнения для рук — это сочетание силовых нагрузок, работы с собственным весом и аэробной активности. Такие тренировки помогают подтянуть кожу, укрепить мышцы и ускорить обмен веществ, а значит — заметно улучшить внешний вид рук и всего тела. Расскажем о том, почему вообще руки становятся обвисшими и дряблыми, и как это можно исправить в домашних условиях.