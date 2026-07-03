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Теннис для фигуры, здоровья и долголетия: 5 причин выйти на корт уже сегодня

Теннис перестал быть спортом только для профи. Сегодня его выбирают ради здоровья, фигуры, общения и тренировки мозга — приятный бонус для игры с ракеткой и мячом.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Теннис сочетает сразу несколько видов нагрузки, поэтому за одну тренировку можно проработать все тело. Во время игры приходится постоянно двигаться, быстро принимать решения и сохранять концентрацию, поэтому такие тренировки приносят пользу не только фигуре.

Для здоровья сердца и долгой жизни

Регулярные занятия теннисом помогают укрепить сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярные занятия теннисом помогают укрепить сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Источник: Freepik

Теннис считается одним из самых полезных видов спорта для сердечно-сосудистой системы. Во время игры пульс постоянно меняется: короткие ускорения чередуются с небольшими паузами, поэтому сердце получает интервальную нагрузку. Со временем это помогает повысить выносливость, улучшить работу сосудов и снизить риск многих хронических заболеваний.

Исследования показывают, что люди, регулярно играющие в теннис, живут в среднем на 10 лет дольше тех, кто не занимается этим видом спорта. Кроме того, всего три часа игры в неделю связаны со снижением риска смерти от любых причин почти на 50%, а вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается более чем наполовину.

Такой эффект ученые объясняют сочетанием сразу нескольких факторов. Теннис одновременно тренирует сердце, мышцы, координацию и баланс, а также помогает сохранять физическую активность с возрастом, что считается одним из главных условий здорового долголетия.

Для красивой фигуры без скучного кардио

Во время игры в теннис активно работают почти все группы мышц.
Во время игры в теннис активно работают почти все группы мышц.Источник: Freepik

Если обычные кардиотренировки быстро надоедают, теннис может стать отличной альтернативой. За один матч приходится постоянно бегать, ускоряться, менять направление движения, выполнять выпады, прыжки и удары. В результате нагрузку получают ноги, ягодицы, мышцы корпуса, спины, плеч и рук.

Во время получасовой тренировки можно сжечь примерно 300 калорий, а за час — более 400, в зависимости от веса и интенсивности игры. При этом теннис помогает не только расходовать энергию, но и развивать выносливость, координацию и чувство равновесия, благодаря чему тело становится более сильным и подтянутым.

Еще один плюс — нагрузка воспринимается как часть игры, а не как однообразная тренировка. Именно поэтому многим легче регулярно выходить на корт, чем заставлять себя снова и снова проводить час на беговой дорожке.

Для памяти, реакции и борьбы со стрессом

Теннис тренирует не только мышцы, но и внимание, память и скорость реакции.
Теннис тренирует не только мышцы, но и внимание, память и скорость реакции.Источник: Freepik

Во время игры мозг работает почти так же активно, как и тело. Нужно постоянно следить за мячом, оценивать действия соперника, быстро принимать решения и заранее просчитывать следующий удар. Такая нагрузка помогает развивать внимание, скорость реакции, память и стратегическое мышление.

Положительно теннис влияет и на эмоциональное состояние. Регулярные тренировки стимулируют выработку эндорфинов, помогают снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшают настроение. В одном из исследований участники, которые занимались теннисом по 90 минут в течение 13 недель, отметили заметное улучшение психологического самочувствия.

Поэтому после игры многие чувствуют не только приятную физическую усталость, но и эмоциональную разгрузку. Несколько партий на корте помогают переключиться после рабочего дня лучше, чем вечер на диване.

Для общения и активного отдыха

Теннис помогает легко находить новых знакомых.
Теннис помогает легко находить новых знакомых.Источник: Freepik

В отличие от многих индивидуальных тренировок, теннис почти всегда связан с общением. Даже если человек приходит на корт один, со временем у него появляются постоянные партнеры по игре, новые знакомства и спортивное окружение. Во многих клубах регулярно проходят любительские турниры, открытые тренировки и совместные занятия для игроков разного уровня.

Такое общение приносит не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Исследования показывают, что люди с широким кругом социальных связей реже сталкиваются с тревожностью и депрессией, легче справляются со стрессом и в целом чувствуют себя лучше. Для многих именно теннис становится способом совместить физическую активность, отдых и встречи с друзьями.

Почему начать можно в любом возрасте

Освоить теннис можно и в детстве, и во взрослом возрасте.
Освоить теннис можно и в детстве, и во взрослом возрасте.Источник: Freepik

Одно из главных преимуществ тенниса — его доступность для людей с разным уровнем подготовки. Начать заниматься можно в любом возрасте: существуют группы для детей, взрослых и людей старшего поколения, нагрузку легко подобрать с учетом физической формы и опыта.

По сравнению со многими игровыми видами спорта теннис считается более щадящим. Здесь нет постоянных жестких столкновений с соперниками, интенсивность тренировки можно постепенно увеличивать по мере роста подготовки. Именно поэтому этот вид спорта часто рекомендуют тем, кто хочет оставаться активным долгие годы.