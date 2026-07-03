Теннис для фигуры, здоровья и долголетия: 5 причин выйти на корт уже сегодня

Исследования показывают, что люди, регулярно играющие в теннис, живут в среднем на 10 лет дольше тех, кто не занимается этим видом спорта. Кроме того, всего три часа игры в неделю связаны со снижением риска смерти от любых причин почти на 50%, а вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается более чем наполовину.