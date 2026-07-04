Ходьба в горку: простая тренировка с пользой для сердца, ног и фигуры

По данным исследований, ходьба со скоростью 4,5 км/ч по пересеченной местности с уклоном 15 градусов повышает частоту пульса на 21 процент. А на более крутых подъемах этот показатель увеличивается до 40 процентов. Минутный объем дыхания при этом возрастает почти вдвое, что говорит о существенном увеличении нагрузки на легкие. При этом важно, что ходьба в горку остается более щадящей для суставов, чем бег. Нога не отрывается от земли с ударом, как при беге, поэтому риск травм коленей и голеностопов значительно ниже.