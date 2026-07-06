Контролировать сахар стало модно: действительно ли это помогает худеть

В последние годы популярными стали системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), которыми пользуются даже люди без диабета. Они помогают понять, как организм реагирует на разные продукты, но пока нет убедительных доказательств, что такой контроль сам по себе помогает здоровым людям худеть быстрее. Поэтому воспринимать CGM стоит как дополнительный инструмент, а не как универсальное решение.