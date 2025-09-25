Как быстро похудеть: лучшие диеты, упражнения и советы специалиста

— Еще один важный момент— не ругать себя за слабости. Нужно относиться к себе проще: если вы любите вкусно покушать, значит, это вам сейчас нужно. Это ваша жизнь и ваше тело, его нужно любить, а не ругать или ненавидеть, — советует эксперт. — По этой же причине не стоит убирать полностью из рациона любимые лакомства. Это может в начале привести к быстрой потере килограммов, но затем обернется срывом и новым набором веса.