Прыжки на скакалке: простой способ укрепить тело и сжечь калории

Чтобы тренировки были эффективными и комфортными, важно выбрать скакалку под свои цели. Один вариант подойдет для ускоренного кардио, другой — для работы над техникой, третий — для дополнительной нагрузки на руки и плечи. Кроме материалов и длины, стоит учитывать вес, конструкцию и даже то, где вы планируете заниматься.