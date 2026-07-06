В Москве прошел масштабный праздник спорта с полосой препятствий «Суперниндзя»

«Это нужно для роли: режиссёр решил посмотреть, как я выгляжу без бороды. Я не советовал этого делать, но сбрил и отправил фотографию. А он мне — м-да, лучше с бородой, — шутил Роман. — На самом деле я в шоке, что пришло столько народа и даже погода не помешала нам провести мероприятие. Для меня это классная возможность пообщаться со зрителями, которые задали нам с Васей массу вопросов, а для зрителей — попробовать то, что они видели по телевизору».