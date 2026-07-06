В Москве прошел масштабный праздник спорта с полосой препятствий «Суперниндзя»

4 июля на территории олимпийского комплекса «Лужники» и центральных улицах столицы прошли масштабные праздники здоровья и активного образа жизни — День и Ночь Московского спорта, организатором которых выступил Департамент спорта города Москвы, а партнёром — канал СТС.
В Москве на территории «Лужников» и Кудринской площади была развернута полоса препятствий, соответствующая формату спортивно-развлекательного телешоу «Суперниндзя». Как сообщается, съемки нового сезона проекта начнутся в ближайшее время в Минеральных Водах.
Для посетителей мероприятия была организована встреча с ведущими шоу Василием Артемьевым и Романом Постоваловым. Отмечается, что некоторые гости не узнали Постовалова из-за отсутствия бороды.
«Это нужно для роли: режиссёр решил посмотреть, как я выгляжу без бороды. Я не советовал этого делать, но сбрил и отправил фотографию. А он мне — м-да, лучше с бородой, — шутил Роман. — На самом деле я в шоке, что пришло столько народа и даже погода не помешала нам провести мероприятие. Для меня это классная возможность пообщаться со зрителями, которые задали нам с Васей массу вопросов, а для зрителей — попробовать то, что они видели по телевизору».
Более 1,2 тыс. жителей столицы преодолели дистанцию, включавшую семь препятствий, на время.
Кроме того, участники мероприятия посетили разминку тренера детской версии шоу Дмитрия Караванова и мастер-классы от атлетов «Суперниндзя»: чемпионки Европы по OCR Екатерины Архаровой, члена сборной России по гонкам с препятствиями Никиты Хайдукова, двукратной чемпионки России по OCR Анастасии Лариной и четырехкратного финалиста проекта Артёма Коробкова.
«Могу сказать, что ниндзя-спорт моментально вовлекает людей: здесь и сила, и ловкость, и скорость, и возможность проявить характер и, главное, волю. И на нашем спортивном празднике каждый мог вживую увидеть полосу препятствий, попробовать её и почувствовать этот драйв на себе, понять, насколько непросто испытания даются участникам шоу, а ещё пройти мастер-классы таких именитых ниндзя-спортсменов и атлетов. Это, конечно, очень ценно и дорогого стоит», — считает Василий Артемьев.
«Суперниндзя» представляет собой российское спортивно-развлекательное шоу, участники которого из России и других стран проходят испытания на полосе препятствий. Среди героев проекта — профессиональные скалолазы, легенды мирового ниндзя-спорта, а также любители из разных городов и стран. Всего было создано семь сезонов шоу, включая взрослую и детскую версии.
Участниками телепроекта становились атлеты из России, Беларуси, Китая, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и других государств.
В 2024 году вышла детская версия шоу, что расширило вселенную телепроекта. Победителями в трех возрастных категориях (9−10 лет, 11−12 лет, 13−14 лет) становятся три участника, которые делят между собой призовой фонд в 6 млн рублей.
На протяжении двух лет шоу «Суперниндзя. Дети» объединяет у телеэкранов всю семью, способствует развитию будущего олимпийского вида спорта среди молодежи и открывает возможности для школьников из неполных, неблагополучных семей или с ограничениями по здоровью.