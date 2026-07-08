Минус на весах уже завтра: самые эффективные варианты разгрузочного дня

При этом важно понимать, что снижение веса после такого дня связано прежде всего с потерей лишней жидкости и уменьшением содержимого кишечника, а не с уменьшением жировых запасов. Поэтому результат на весах может быть заметным уже на следующий день, но это не означает, что за сутки удалось избавиться от нескольких килограммов жира.