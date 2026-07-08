Не тратьте деньги зря: спортивные вещи, которые редко нужны новичкам

Большие домашние тренажеры часто покупают с мыслью, что они помогут быстрее начать заниматься. Однако спустя несколько недель многие сталкиваются с тем, что такой инвентарь занимает много места, требует регулярного ухода и используется гораздо реже, чем предполагалось. Особенно это касается новичков, которые еще не определились с форматом тренировок.