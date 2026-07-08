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Не тратьте деньги зря: спортивные вещи, которые редко нужны новичкам

Многие начинающие спортсмены покупают аксессуары, которые выглядят полезными, но со временем остаются без дела.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Правильный спортивный инвентарь помогает тренироваться комфортнее и получать больше пользы от занятийИсточник: Freepik

Индустрия спорта предлагает огромное количество вещей для тренировок: от сложного инвентаря до небольших аксессуаров, которые обещают сделать занятия проще. Однако часть таких покупок нужна только в определенных ситуациях и не подходит большинству людей.

1. Тяжелые домашние тренажеры вместо базового инвентаря

Большие домашние тренажеры часто покупают с мыслью, что они помогут быстрее начать заниматься. Однако спустя несколько недель многие сталкиваются с тем, что такой инвентарь занимает много места, требует регулярного ухода и используется гораздо реже, чем предполагалось. Особенно это касается новичков, которые еще не определились с форматом тренировок.

Для большинства домашних занятий достаточно компактных вещей: коврика для фитнеса, набора резинок для тренировок или регулируемых гантелей. Например, эластичные ленты позволяют выполнять упражнения на разные группы мышц, занимают минимум места и подходят как для начинающих, так и для тех, кто уже регулярно занимается.

Набор резинок для фитнеса

Набор резинок для фитнеса

MELA
от 900 ₽
В комплекте три тканевые резинки для разных видов нагрузок: на 10, 17 и 25 кг сопротивления. Материал устойчив к растягиванию и регулярным занятиям. Внутри проложены латексные нити, которые уменьшают скольжение
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Гантели

Гантели

Asanka
от 1100 ₽
Набор гантелей по 1 кг каждая подходит для фитнеса, гимнастики и силовых тренировок. Форма «косточка» удобна для удержания в руках и безопасна для пола. Неопреновое покрытие предотвращает скольжение и впитывает влагу. Набор состоит из двух гантелей, что удобно для домашних занятий
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2. Спортивные часы с функциями, которыми не пользуются

Умные часы и фитнес-трекеры могут быть полезны тем, кто регулярно бегает, отслеживает нагрузку или анализирует показатели тренировок. Но покупка дорогой модели только ради подсчета шагов и просмотра уведомлений часто оказывается неоправданной. Многие функции остаются невостребованными, а стоимость аксессуара значительно выше реальной пользы.

Перед покупкой стоит определить, какие данные действительно нужны. Для контроля активности может хватить простой модели с измерением пульса, подсчетом шагов и базовым мониторингом тренировок. Если главная цель — больше двигаться и следить за режимом, нет необходимости переплачивать за профессиональные функции.

Фитнес-браслет

Фитнес-браслет

Xiaomi
от 5985 ₽
Xiaomi Smart Band 8 Pro — фитнес-браслет с ярким 1.74-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой более 150 спортивных режимов и встроенным GPS. Устройство весит всего 22.5 г и обладает защитой от воды 5ATM, что позволяет использовать его при разных условиях активности
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3. Слишком дорогая спортивная одежда для редких тренировок

Специальная одежда действительно делает занятия комфортнее, но начинающие спортсмены иногда покупают слишком много вещей сразу. Несколько комплектов формы, дорогие модели для разных видов активности и аксессуары могут оказаться ненужными, если тренировки еще не стали привычкой.

Для начала достаточно подобрать удобную одежду из дышащих материалов: пару футболок, леггинсы или шорты, а также качественные кроссовки под выбранный вид нагрузки. Гораздо важнее, чтобы вещи хорошо сидели, не сковывали движения и подходили именно под ваш режим занятий.

Комплект спортивный женский (топ, шорты)

Комплект спортивный женский (топ, шорты)

Mark Formelle
от 1000 ₽
Женский комплект состоит из облегающего топа и шорт-велосипедок, которые подходят для тренировок и активного отдыха. Хлопковый материал с добавлением эластана приятно прилегает к телу и хорошо тянется. Топ с американской проймой не сковывает движения
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Mark Formelle
Кроссовки

Кроссовки

Salomon
от 19799 ₽
Голубые кроссовки с белыми вставками, черной быстрой шнуровкой и крупным рельефным низом. Широкие боковые линии, защитный мыс и фиолетовый протектор делают пару похожей на обувь для треккинга
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Lamoda

4. Массажные ролики без понимания, как ими пользоваться

Массажные ролики стали популярны среди любителей спорта благодаря обещаниям быстрого восстановления после тренировок. Однако многие покупают их, не разбираясь в технике использования, а затем оставляют без дела. Такой аксессуар требует понимания, какие зоны нужно прорабатывать и с какой интенсивностью.

Если цель — расслабить мышцы после нагрузки и сделать растяжку комфортнее, можно начать с простого гладкого ролика среднего размера. Он подходит для базовых упражнений и помогает включить восстановление в привычный распорядок без сложных техник.

Массажный ролик

Массажный ролик

MELA
от 550 ₽
Массажный ролик MELA из EVA-пены предназначен для миофасциального релиза, самомассажа и снятия мышечного напряжения. Подходит для спины, шеи, стоп и мышц ног. Компактные размеры 33 × 14 см делают ролик удобным для дома и спортзала
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5. Сложные кухонные товары для спортивного питания

Люди, которые начинают следить за питанием, часто покупают специальные миксеры, контейнеры, шейкеры и другие аксессуары в большом количестве. Часть таких вещей действительно удобна, но многие дублируют обычные предметы, которые уже есть дома.

Практичнее выбрать несколько универсальных вещей. Например, качественный шейкер пригодится тем, кто регулярно готовит протеиновые коктейли или напитки после тренировок, а удобные контейнеры помогут брать с собой приготовленную еду. Остальные аксессуары стоит покупать только после появления реальной потребности.

Спортивный шейкер

Спортивный шейкер

Maxler
от 410 ₽
Пластмассовый шейкер для спортпита и других жидкостей, объем 700 мл. Размешивает с помощью металлического круглого венчика. Есть удобная ручка для переноски, а закрывается крышка с помощью резьбы — герметично и плотно
Где купить
Wildberries Ozon
Контейнер для продуктов

Контейнер для продуктов

Idea
от 591 ₽
Набор из трех контейнеров разного объема (0,4 л, 0,8 л, 1,4 л) из безопасного пластика, герметично закрывается, можно использовать в холодильнике и морозилке. Компактный, легкий, удобен для переноски еды
Где купить
Яндекс Маркет Wildberries Ozon

6. Балансировочные платформы и нестандартный инвентарь для «быстрого результата»

Различные балансировочные платформы, тренажеры для нестабильных поверхностей и необычные аксессуары часто привлекают внимание обещаниями сложных тренировок и быстрого прогресса. Однако для большинства людей такие товары не становятся основой занятий. Без правильной техники и понимания целей они могут просто занимать место дома.

Перед покупкой подобного инвентаря лучше сначала освоить базовые упражнения и определить, какие навыки хочется развивать. Например, для улучшения силы и выносливости чаще пригодятся гантели, резинки или собственный вес тела. А специализированные товары стоит выбирать уже под конкретную задачу — например, для подготовки к определенному виду спорта.

Спортивный коврик для фитнеса, йоги и пилатеса

Спортивный коврик для фитнеса, йоги и пилатеса

Yamaguchi
от 3500 ₽
Коврик подходит для йоги, пилатеса и функциональных тренировок. Он выполнен из экологичного материала TPE с антискользящей поверхностью. Обеспечивает комфорт и амортизацию во время упражнений. Две текстуры позволяют использовать его для разных типов тренировок
Где купить
Ozon
Мягкая гиря 12 кг

Мягкая гиря 12 кг

VictoryFit
от 3300 ₽
Гиря предназначена для силовых и функциональных тренировок. Она выполнена с резиновым покрытием, что снижает шум и защищает поверхность пола. Подходит для домашних занятий и тренировок в зале. Удобная форма обеспечивает комфортное выполнение упражнений
Где купить
Ozon Wildberries

7. Слишком много аксессуаров для бега вместо правильной обуви

Начинающие бегуны иногда начинают с покупки различных аксессуаров: специальных носков, чехлов, ремней для телефона и дополнительных гаджетов. Некоторые из них действительно удобны, но они не заменяют главного — правильно подобранной обуви и постепенного увеличения нагрузки.

Если человек только начинает бегать, лучше вложиться в качественные кроссовки, которые подходят по размеру, типу стопы и условиям тренировок. Дополнительные аксессуары можно приобретать позже, когда появится регулярность и станет понятно, какие мелочи действительно делают занятия удобнее.

Кроссовки для бега

Кроссовки для бега

New Balance
от 7400 ₽
Кроссовки для бега с высокой подошвой и отличной амортизацией. Разработаны для женщин: размеры от 35,5 до 40,5 (RU). Резиновая подошва дает хорошее сцепление с покрытием. Пятка надежно зафиксирована, а сама стопа дышит, благодаря сетчатому верху
Где купить
Спортмастер Ozon
Сумка на пояс для бега

Сумка на пояс для бега

Demix
от 600 ₽
Поясная сумка помогает удобно разместить необходимые мелочи во время прогулок и тренировок. Внутренние и внешние карманы позволяют быстро найти нужную вещь. Регулируемый ремень помогает подобрать комфортную посадку. Водоотталкивающая пропитка защищает ткань от небольших осадков
Где купить
Ozon Demix

8. Спортивные добавки и аксессуары без необходимости

Люди, которые начинают заниматься спортом, иногда покупают большое количество товаров для питания и восстановления: специальные смеси, дорогие бутылки, наборы для приготовления коктейлей. Однако сами по себе такие покупки не заменяют полноценного питания, режима сна и регулярных тренировок.

Перед покупкой стоит разобраться, действительно ли конкретный товар нужен именно вам. Для многих людей на начальном этапе достаточно наладить рацион, питьевой режим и удобную организацию тренировок. Дополнительные вещи лучше выбирать тогда, когда они решают конкретную проблему.

Бутылка для воды

Бутылка для воды

Shark Fit
от 300 ₽
Бутылка для воды с эргономичным дизайном и удобным носиком. Выпускают объемом 550, 750, 1000 мл и 1,8 л. Корпус из прочного пластика, крышка с клапаном. Подходит для спорта и активного образа жизни. Легко помещается в сумку
Где купить
Wildberries Лемана ПРО

Какие спортивные товары действительно окупаются

Есть несколько категорий спортивных товаров, которые чаще всего оказываются полезными в долгосрочной перспективе:

  • Качественные кроссовки — помогают сделать тренировки комфортнее и подходят для регулярной нагрузки.
  • Коврик для тренировок — подходит для растяжки, йоги, фитнеса и упражнений дома.
  • Эластичные резинки — позволяют разнообразить занятия без большого количества инвентаря.
  • Гантели с возможностью изменения веса — помогают постепенно увеличивать нагрузку.
  • Спортивная сумка и бутылка для воды — делают посещение тренировок удобнее.

Главный принцип — выбирать товары под конкретную привычку, а не покупать все, что связано со спортом. Хороший инвентарь помогает заниматься чаще, но именно регулярность создает результат.