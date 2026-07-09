Почему вес не уходит: 5 скрытых причин, о которых мало кто знает

Если вы считаете калории, ходите в спортзал, но стрелка весов стоит на месте, это называется эффектом плато, и он случается почти с каждым, кто худеет. Но чаще всего дело не в том, что вы перестали стараться, а в скрытых причинах, которые незаметно сводят на нет все усилия.