До 650 калорий в час: 3 вида спорта для тех, кто устал от фитнеса

Главный плюс велосипеда в том, что его легко вписать в обычный день. Можно заменить им короткую поездку на транспорте, выбраться вечером в парк или устроить длинную прогулку в выходной. Чем больше перепадов высоты и меньше остановок, тем выше нагрузка, но для начала достаточно спокойного маршрута без гонки на выживание.