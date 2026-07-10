До 650 калорий в час: 3 вида спорта для тех, кто устал от фитнеса

Фитнес — далеко не единственный способ поддерживать форму. Если однообразные тренировки перестали приносить удовольствие, стоит попробовать другой формат активности. Иногда именно смена привычных занятий помогает снова получать от спорта удовольствие и двигаться к своей цели.
Велосипед: до 600 калорий в час
Езда на велосипеде может сжигать до 600 калорий в час, особенно если выбирать маршрут с подъемами или держать бодрый темп. Во время такой активности работают мышцы бедер, ягодицы, икры и корпус: он помогает удерживать равновесие и контролировать посадку.
Главный плюс велосипеда в том, что его легко вписать в обычный день. Можно заменить им короткую поездку на транспорте, выбраться вечером в парк или устроить длинную прогулку в выходной. Чем больше перепадов высоты и меньше остановок, тем выше нагрузка, но для начала достаточно спокойного маршрута без гонки на выживание.
Ролики: до 560 калорий в час
Катание на роликовых коньках — один из тех видов спорта, который многие помнят еще с детства. При этом за час активного катания можно сжечь до 560 калорий. Во время тренировки работают ягодицы, мышцы бедер, икры, пресс и мышцы-стабилизаторы, которые помогают удерживать равновесие.
Чтобы увеличить нагрузку, можно выбирать маршруты с небольшими подъемами или кататься в более быстром темпе. Некоторые спортсмены также используют специальные палки по аналогии с лыжниками — это позволяет дополнительно задействовать мышцы рук, плеч и спины. Главное — не забывать о защите: шлем, наколенники и налокотники помогут избежать травм, особенно если ролики оказались на ногах после долгого перерыва.
Скакалка: до 650 калорий в час
Многие помнят скакалку как развлечение со школьных перемен, но на самом деле это одна из самых интенсивных кардиотренировок. За час активных прыжков можно сжечь до 650 калорий. При этом работают икроножные мышцы, бедра, ягодицы, плечевой пояс и мышцы кора, которые помогают удерживать равновесие.
Начинать лучше с коротких подходов по 30−60 секунд, постепенно увеличивая продолжительность тренировки. Такой формат помогает развивать выносливость, улучшает координацию движений и хорошо нагружает сердечно-сосудистую систему.
При этом скакалка подходит не всем. При заболеваниях суставов, травмах нижних конечностей или проблемах с мышцами тазового дна перед такими тренировками стоит проконсультироваться с врачом. Если ограничений нет, то даже несколько коротких подходов помогут сделать обычную тренировку заметно интенсивнее.