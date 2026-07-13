Китайская гимнастика, которую называют зарядкой от 100 болезней

Под китайской гимнастикой чаще всего подразумевают несколько традиционных комплексов: цигун, тай-чи и бадуаньцзинь. Все они строятся на одном принципе — осознанное движение в сочетании с дыханием и вниманием к телу. Такая гимнастика подходит людям любого возраста и уровня подготовки, не требует специального оборудования и легко адаптируется под домашние условия. Из нашей статьи вы узнаете, что это за практика и почему ее называют «зарядкой от ста болезней».