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Китайская гимнастика, которую называют зарядкой от 100 болезней

В Китае ее делают на стадионах и в парках целыми группами, а сегодня она завоевала популярность во всем мире.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Под китайской гимнастикой чаще всего подразумевают несколько традиционных комплексов: цигун, тай-чи и бадуаньцзинь. Все они строятся на одном принципе — осознанное движение в сочетании с дыханием и вниманием к телу. Такая гимнастика подходит людям любого возраста и уровня подготовки, не требует специального оборудования и легко адаптируется под домашние условия. Из нашей статьи вы узнаете, что это за практика и почему ее называют «зарядкой от ста болезней».

Что такое «зарядка от ста болезней» и как она работает

Осознанное движение и глубокое дыхание — основа китайской гимнастики.
Осознанное движение и глубокое дыхание — основа китайской гимнастики.Источник: Freepik

Самое популярное направление китайской зарядки — бадуаньцзинь, что переводится как восемь кусков парчи. Это стандартный комплекс из восьми упражнений, который в Китае практикуют уже более 800 лет. Медленные, плавные движения сочетаются с глубоким дыханием и сосредоточением внимания.

С точки зрения доказательной медицины, китайские зарядки — это мягкая физическая активность, которая сочетает концентрацию внимания, контролируемое дыхание и движения, помогающие расслабить тело и разум. Они не могут лечить в медицинском смысле этого слова, но рассматриваются как ежедневная простая нагрузка, которая поддерживает организм и помогает улучшать самочувствие при многих хронических заболеваниях.

Преимущество китайских зарядок еще и в том, что большинство комплексов можно выполнять дома, без оборудования, в ограниченном пространстве. В Китае бабушек и дедушек, делающих такую гимнастику в парках, можно увидеть повсюду. Польза упражнений сопоставима с действием многих лекарств от давления, но без побочных эффектов и затрат на таблетки.

Восемь упражнений бадуаньцзинь для всего тела

Каждое из восьми упражнений направлено на оздоровление конкретной зоны тела.
Каждое из восьми упражнений направлено на оздоровление конкретной зоны тела.Источник: Freepik

Бадуаньцзинь — это восемь простых упражнений, которые охватывают все основные группы мышц и внутренние органы. Каждое движение направлено на работу с определенными зонами тела. Вот краткое описание комплекса, который занимает всего 10−15 минут:

  1. Поддерживание неба руками — для легких и сердца. Медленно поднимайте руки над головой, как будто поддерживаете небо, и опускайте.
  2. Натягивание лука — для плечевого пояса и спины. Имитируйте натягивание лука, разводя руки в стороны.
  3. Поднимание одной руки — для пищеварения. Поочередно поднимайте то одну, то другую руку вверх.
  4. Оглядывание назад — для шеи и позвоночника. Медленно поворачивайте голову и корпус в стороны, оглядываясь назад.
  5. Покачивание головой и хвостом — для сердца и почек. Плавные вращательные движения корпусом.
  6. Наклоны и касание стоп — для почек и поясницы. Наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться руками стоп.
  7. Сжатие кулаков и свирепый взгляд — для мышц и печени. Сжимайте кулаки и делайте акцент на взгляде.
  8. Подъем на носки — для всего тела и баланса. Медленно поднимайтесь на носки и опускайтесь.

Все упражнения выполняются плавно, без рывков, в сочетании с глубоким дыханием. Начинать можно с нескольких минут в день, постепенно увеличивая время.

Как начать заниматься без вреда для здоровья

Главное правило — не спешить и не пытаться делать идеально с первого раза.
Главное правило — не спешить и не пытаться делать идеально с первого раза.Источник: Freepik

У китайской зарядки есть несколько простых, но важных правил. Первое — все движения выполняются медленно, плавно и без рывков. Второе — дыхание должно быть ровным и глубоким, движения синхронизируются с вдохами и выдохами. Третье — внимание сосредоточено на том, что вы делаете в данный момент.

Если есть хронические заболевания или проблемы с суставами, перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. Основной риск — не сама гимнастика, а неправильная техника и попытка делать движения через боль.

Для людей с выраженным перфекционизмом важно разрешить себе заниматься в своем темпе, а не пытаться повторять за тренером идеально. Заниматься лучше утром, сразу после пробуждения, но можно и в любое другое время дня. Главное — регулярность. Для заметного эффекта достаточно 15 минут дважды в день, пять раз в неделю.

Почему эту зарядку называют профилактикой всех болезней

Регулярные занятия помогают снизить давление, укрепить суставы и справиться со стрессом.
Регулярные занятия помогают снизить давление, укрепить суставы и справиться со стрессом.Источник: Freepik

Китайскую гимнастику называют «зарядкой от ста болезней» не случайно. Исследования подтверждают ее пользу для разных систем организма. Она эффективно снижает давление — даже лучше, чем самостоятельные физические упражнения. Помогает при хронической усталости: исследования показали, что занятия в течение 4−16 недель дают положительный эффект при синдроме хронической усталости.

Также бадуаньцзинь улучшает сон и помогает справляться с тревогой и депрессией. Она улучшает гибкость, подвижность суставов и координацию, служит отличной профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. А сочетание с дыханием помогает справляться со стрессом и улучшает психологическое состояние. И главное — эффект сохраняется даже без постоянного контроля врачей, что обычно становится главной проблемой для программ изменения образа жизни.

Китайская зарядка — это проверенная веками и подтвержденная наукой система. Плавные движения, глубокое дыхание и концентрация на теле запускают естественные процессы восстановления и укрепления. Она не требует абонемента в спортзал, специального инвентаря или большого количества времени — достаточно 10−15 минут в день.